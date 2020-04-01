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Ram Navami 2020: रामनवमी के दिन मनोकामना के अनुसार करें रामचरितमानस की इन चौपाइयों का पाठ, सभी मनोकामनाएं होंगी पूरी
धर्म डेस्क, अमर उजाला, Updated Wed, 01 Apr 2020 05:36 PM IST
रामनवमी (Ram Navami 2020)
2 अप्रैल, गुरुवार को रामनवमी का पर्व है। इसी दिन को भगवान राम के जन्मोत्सव के रुप में माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम का जन्म चैत्र पक्ष के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर हुआ था। इसी दिन अंतिम नवरात्रि भी होती है। रामनवमी से पहले हम आपको रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां बताने जा रहे हैं, जिनके पाठ से सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आप इन चौपाइयों का मंंत्र जाप भी कर सकते हैं।
आइए, जानते हैं मनोकामना के अनुसार रामचरितमानस की चौपाइयां... अगली स्लाइड देखें
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ram navami 2020
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