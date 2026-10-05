सर्वपितृ अमावस्या 2026: किस दिन होगा पितृपक्ष का समापन? जानें श्राद्ध और तर्पण का शुभ समय

1 of 5 सर्वपितृ अमावस्या 2026 - फोटो : AI







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पितृ पक्ष का अंतिम दिन पूर्वजों को समर्पित माना जाता है। इस दिन सर्वपितृ अमावस्या पड़ती है, जिसे पितरों के तर्पण और श्राद्ध के लिए विशेष महत्व प्राप्त है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जिन परिजनों की मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं होती, उनके निमित्त भी इस दिन श्राद्ध किया जा सकता है। इसके अलावा यदि किसी कारणवश व्यक्ति अपने पूर्वज की निर्धारित तिथि पर श्राद्ध कर्म नहीं कर पाया हो, तो सर्वपितृ अमावस्या पर यह कर्म करने का विधान बताया गया है।



हर वर्ष आश्विन मास की अमावस्या तिथि को सर्वपितृ अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। इसी के साथ पितृ पक्ष का समापन होता है और इसके अगले दिन से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होती है। इस दिन पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध और दान-पुण्य करने का विशेष महत्व माना जाता है। पवित्र नदी में स्नान और जरूरतमंदों को दान करना भी पुण्यदायी माना गया है। ऐसे में आइए जानते हैं सर्वपितृ अमावस्या किस दिन है और इस दिन तर्पण और श्राद्ध का शुभ समय क्या है।

2 of 5 सर्वपितृ अमावस्या 2026 कब है? - फोटो : adobe stock

सर्वपितृ अमावस्या 2026 कब है?

पंचांग के अनुसार, इस वर्ष सर्वपितृ अमावस्या 10 अक्तूबर 2026, शनिवार को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि 9 अक्तूबर की रात 9 बजकर 35 मिनट से शुरू होकर 10 अक्तूबर की रात 9 बजकर 19 मिनट तक रहेगी। उदया तिथि के आधार पर 10 अक्तूबर को ही सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध किया जाएगा। इसी दिन विधि-विधान से पितरों का तर्पण कर उन्हें विदाई दी जाएगी।



इस दिन सुबह स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनें और श्रद्धापूर्वक अपने पूर्वजों का स्मरण करें। परिवार की परंपरा और अपनी क्षमता के अनुसार तर्पण, श्राद्ध तथा दान आदि कर्म किए जा सकते हैं।

3 of 5 श्राद्ध और तर्पण के शुभ मुहूर्त - फोटो : amar ujala

श्राद्ध और तर्पण के शुभ मुहूर्त

सर्वपितृ अमावस्या पर श्राद्ध के लिए दिन के कुछ विशेष काल महत्वपूर्ण माने जाते हैं।



कुतुप मुहूर्त: सुबह 11:34 बजे से दोपहर 12:21 बजे तक

रौहिण मुहूर्त: दोपहर 12:21 बजे से 1:07 बजे तक

अपराह्न काल: दोपहर 1:07 बजे से 3:28 बजे तक



श्राद्ध कर्म के लिए कुतुप, रौहिण और अपराह्न काल को विशेष रूप से उपयोगी माना जाता है।

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4 of 5 सर्वपितृ अमावस्या पर श्राद्ध की विधि - फोटो : adobe stock

सर्वपितृ अमावस्या पर श्राद्ध की विधि

सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। नदी या किसी पवित्र स्थान पर बैठकर पितरों का ध्यान करें और श्राद्ध का संकल्प लें। इसके बाद जल में काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों के नाम से तर्पण करें। नदी पर जाना संभव न हो तो घर में भी विधिपूर्वक तर्पण किया जा सकता है।

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