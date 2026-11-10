भाई दूज पर क्या है तिलक करने का समय ? जानें तिथि, मुहूर्त और मंत्र

Bhai Dooj 2026 Tithi Tilak Shubh Muhurat: हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर भाई-बहन के अटूर प्रेम, स्नेह और विश्वास का त्योहार भाई दूज मनाया जाता है। यह त्योहार पंचदिवसीय दीपोत्सव का आखिरी पर्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाते हुए मिठाई खिलाते हुए उनकी लंबी आयु, सुख-समृद्धि और खुशहाल जीवन की कामना करती हैं। भाई दूज पर बहनें जहां अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं, वहीं भाई उपहार देकर जीवनभर उनकी रक्षा करने का वचन देता है। आइए जानते हैं भाई दूज की तिथि, तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त और महत्व।

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