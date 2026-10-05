नवरात्रि में माता की चौकी कहां और कैसे लगाएं? जानें पूजा के जरूरी नियम

1 of 4 माता की चौकी के नियम - फोटो : amar ujala







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Shardiya Navratri 2026: शारदीय नवरात्रि को मां दुर्गा की उपासना और शक्ति साधना का विशेष पर्व माना जाता है। इन नौ दिनों में भक्त देवी के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ कई घरों में माता की चौकी भी सजाई जाती है। कुछ भक्त अखंड ज्योत जलाकर पूरे नौ दिनों तक नियमित रूप से मां की आराधना करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, माता की चौकी श्रद्धा और विधि-विधान से स्थापित करने से घर में सकारात्मक और भक्तिमय वातावरण बना रहता है। वर्ष 2026 में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 11 अक्तूबर, रविवार से होगी और 20 अक्तूबर, मंगलवार को विजयादशमी के साथ इसका समापन होगा।

2 of 4 घर में माता की चौकी के लिए ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा को शुभ माना जाता है। - फोटो : Adobe Stock

माता की चौकी किस दिशा में लगानी चाहिए?

धार्मिक मान्यताओं और वास्तु के अनुसार, घर में माता की चौकी के लिए ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा को शुभ माना जाता है। अगर किसी कारण से इस दिशा में पूजा स्थल बनाना संभव न हो तो उत्तर या पूर्व दिशा का चुनाव किया जा सकता है। चौकी ऐसी जगह रखना बेहतर माना जाता है, जहां पूजा करते समय भक्त का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रहे। साथ ही पूजा का स्थान साफ, शांत और व्यवस्थित होना चाहिए, ताकि वहां नियमित रूप से पूजा-पाठ किया जा सके।

3 of 4 चौकी स्थापित करने से पहले क्या करें - फोटो : freepik

चौकी स्थापित करने से पहले क्या करें माता की चौकी लगाने से पहले पूजा स्थल की अच्छी तरह सफाई कर लें।

चौकी को साफ स्थान पर रखें और उसके ऊपर स्वच्छ कपड़ा बिछाएं।

इसके बाद मां दुर्गा की तस्वीर या प्रतिमा को श्रद्धापूर्वक स्थापित करें।

पूजा की चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाने की परंपरा भी कई घरों में है।

इसके साथ कलश, दीपक, फूल और अन्य पूजा सामग्री को व्यवस्थित तरीके से रखा जा सकता है।

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4 of 4 माता की चौकी लगाते समय इन गलतियों से बचें - फोटो : adobe stock