फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Spirituality ›   Religion ›   Mata Ki Chowki During Navratri Know the Right Place puja ki sahi disha Direction and Puja Rules

नवरात्रि में माता की चौकी कहां और कैसे लगाएं? जानें पूजा के जरूरी नियम

Mon, 05 Oct 2026 09:54 PM IST
श्वेता सिंह धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Mon, 05 Oct 2026 09:54 PM IST
सार

Navratri 2026: नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा के लिए घर में माता की चौकी सजाने की परंपरा है। मान्यता है कि चौकी स्थापित करते समय सही दिशा और कुछ जरूरी नियमों का ध्यान रखना चाहिए। जानें माता की चौकी कहां और कैसे लगाएं।

विज्ञापन
Mata Ki Chowki During Navratri Know the Right Place puja ki sahi disha Direction and Puja Rules
माता की चौकी के नियम - फोटो : amar ujala

Shardiya Navratri 2026: शारदीय नवरात्रि को मां दुर्गा की उपासना और शक्ति साधना का विशेष पर्व माना जाता है। इन नौ दिनों में भक्त देवी के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ कई घरों में माता की चौकी भी सजाई जाती है। कुछ भक्त अखंड ज्योत जलाकर पूरे नौ दिनों तक नियमित रूप से मां की आराधना करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, माता की चौकी श्रद्धा और विधि-विधान से स्थापित करने से घर में सकारात्मक और भक्तिमय वातावरण बना रहता है। वर्ष 2026 में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 11 अक्तूबर, रविवार से होगी और 20 अक्तूबर, मंगलवार को विजयादशमी के साथ इसका समापन होगा।

Mata Ki Chowki During Navratri Know the Right Place puja ki sahi disha Direction and Puja Rules
घर में माता की चौकी के लिए ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा को शुभ माना जाता है। - फोटो : Adobe Stock

माता की चौकी किस दिशा में लगानी चाहिए?
धार्मिक मान्यताओं और वास्तु के अनुसार, घर में माता की चौकी के लिए ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा को शुभ माना जाता है। अगर किसी कारण से इस दिशा में पूजा स्थल बनाना संभव न हो तो उत्तर या पूर्व दिशा का चुनाव किया जा सकता है। चौकी ऐसी जगह रखना बेहतर माना जाता है, जहां पूजा करते समय भक्त का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रहे। साथ ही पूजा का स्थान साफ, शांत और व्यवस्थित होना चाहिए, ताकि वहां नियमित रूप से पूजा-पाठ किया जा सके।

Mata Ki Chowki During Navratri Know the Right Place puja ki sahi disha Direction and Puja Rules
चौकी स्थापित करने से पहले क्या करें - फोटो : freepik

चौकी स्थापित करने से पहले क्या करें 

  • माता की चौकी लगाने से पहले पूजा स्थल की अच्छी तरह सफाई कर लें।
  • चौकी को साफ स्थान पर रखें और उसके ऊपर स्वच्छ कपड़ा बिछाएं।
  • इसके बाद मां दुर्गा की तस्वीर या प्रतिमा को श्रद्धापूर्वक स्थापित करें।
  • पूजा की चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाने की परंपरा भी कई घरों में है।
  • इसके साथ कलश, दीपक, फूल और अन्य पूजा सामग्री को व्यवस्थित तरीके से रखा जा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Mata Ki Chowki During Navratri Know the Right Place puja ki sahi disha Direction and Puja Rules
माता की चौकी लगाते समय इन गलतियों से बचें - फोटो : adobe stock

माता की चौकी लगाते समय इन गलतियों से बचें

  • माता की चौकी हमेशा साफ जगह पर लगानी चाहिए। पूजा स्थल के आसपास जूते-चप्पल, कूड़ा या अनावश्यक सामान रखने से बचें। चौकी के आसपास का स्थान भी साफ और व्यवस्थित रखें।
  • पूजा स्थल पर टूटी हुई प्रतिमा या खंडित तस्वीर रखने से बचना चाहिए। इसी तरह खराब या क्षतिग्रस्त पूजा सामग्री को भी चौकी पर न रखें। पूजा में साफ और सही अवस्था वाली सामग्री का इस्तेमाल करना बेहतर माना जाता है।
  • अगर नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाने का संकल्प लिया है तो दीपक को सुरक्षित और स्थिर स्थान पर रखें। उसके आसपास पर्दे, कागज, कपड़े या दूसरी ज्वलनशील चीजें न हों। ज्योत की नियमित निगरानी करना भी जरूरी है।
  • माता की चौकी ऐसे स्थान पर लगाने से बचें जहां लगातार लोगों का आना-जाना होता हो। शांत और व्यवस्थित जगह पूजा के लिए अधिक सुविधाजनक रहती है।
  • माता की पूजा में ताजे फूल चढ़ाने की परंपरा है। इसलिए पूजा स्थल पर रखे पुराने, सूखे या मुरझाए फूलों को समय-समय पर हटा देना चाहिए। उनकी जगह साफ और ताजे फूल अर्पित करें।

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें आस्था समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। आस्था जगत की अन्य खबरें जैसे पॉज़िटिव लाइफ़ फैक्ट्स,स्वास्थ्य संबंधी सभी धर्म और त्योहार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed