28 अगस्त को रक्षा बंधन पर ग्रहण का साया, सुबह या शाम कब बांध सकेंगे राखी ?

Raksha Bandhan 2026: हिंदू धर्म में ग्रहण को अशुभ काल माना जाता है, क्योंकि इस अवधि में नकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है। ऐसे में इस दौरान किए गए कामों पर भी उस ऊर्जा का प्रभाव पड़ने की मान्यता है। वहीं, इस बार राखी के त्योहार पर चंद्र ग्रहण का साया बन रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस ग्रहण को भारत में देखा जाएगा और क्या इसका असर राखी के त्योहार पर होगा? साथ ही, क्या ग्रहण के कारण राखी बांधने के समय में भी कोई बदलाव होगा ? ऐसे में इन सभी के बारे में विस्तार से जानते हैं।