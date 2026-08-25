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28 अगस्त को रक्षा बंधन पर ग्रहण का साया, सुबह या शाम कब बांध सकेंगे राखी ?
Raksha Bandhan 2026: हिंदू धर्म में ग्रहण को अशुभ काल माना जाता है, क्योंकि इस अवधि में नकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है। ऐसे में इस दौरान किए गए कामों पर भी उस ऊर्जा का प्रभाव पड़ने की मान्यता है। वहीं, इस बार राखी के त्योहार पर चंद्र ग्रहण का साया बन रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस ग्रहण को भारत में देखा जाएगा और क्या इसका असर राखी के त्योहार पर होगा? साथ ही, क्या ग्रहण के कारण राखी बांधने के समय में भी कोई बदलाव होगा ? ऐसे में इन सभी के बारे में विस्तार से जानते हैं।
क्या रहेगा चंद्र ग्रहण का समय
ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 28 अगस्त 2026, शुक्रवार को चंद्र ग्रहण सुबह 6 बजकर 53 मिनट से शुरू होगा। इसका समापन दोपहर 12 बजकर 31 मिनट पर माना जा रहा है। लेकिन यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए इससे जुड़े नियम और सूतक काल भी माने नहीं जाएंगे।
कब बांध सकेंगे राखी ?
ज्योतिषियों के अनुसार, रक्षा बंधन पर लगने वाला यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। ऐसे में इसका कोई भी प्रभाव राखी के त्योहार पर नहीं होगा। ऐसे में बहनें 28 अगस्त को सुबह शुभ मुहूर्त में भाई को राखी बांध सकती हैं। साथ ही पूरे दिन भी राखी का त्योहार बिना किसी बाधा के मनाया जा सकता है।
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Raksha Bandhan
- फोटो : adobe stock
क्या है रक्षाबंधन 2026 का शुभ मुहूर्त ?
पहला खास मुहूर्त-28 अगस्त को राखी बांधने का शुभ समय सुबह 5 बजकर 57 मिनट से सुबह 9 बजकर 48 मिनट तक रहेगा।
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