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भूलकर भी भाई को न बांधें ऐसी राखी, खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान
रक्षा बंधन का त्योहार हिंदू धर्म के प्रमुख पर्वों में से एक है, जिसे हर साल सावन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस तिथि पर बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र व तरक्की की कामना करती हैं। वहीं, भाई भी अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। कहते हैं कि, भाई की कलाई पर बांधी जाने वाली राखी महज एक धागा नहीं, बल्कि प्रेम और विश्वास का भी प्रतीक होती है। साथ ही यह दोनों के बीच भावनात्मक जुड़ाव भी मजबूत करता है। इसलिए राखी का चयन हमेशा वास्तु नियमों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। कहते हैं कि, कुछ तरह की राखियां भाई को बांधने से बचना चाहिए। इससे जीवन में नकारात्मकता बढ़ सकती हैं और आपकी सुख-समृद्धि पर भी इसका असर हो सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि, किस तरह की राखियां नहीं खरीदनी चाहिए।
भगवान की तस्वीर वाली राखी
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान की तस्वीर वाली राखी भाई को नहीं बांधनी चाहिए। मान्यता है कि हाथ में इस तरह की राखी बांधना उचित नहीं होता।
एविल आई वाली राखी
एविल आई यानी नजर से जुड़ी राखी बांधने से बचना चाहिए। कुछ मान्यताओं के अनुसार, ऐसी राखी नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी मानी जाती है। इसलिए रक्षा बंधन जैसे शुभ अवसर पर सकारात्मक प्रतीकों वाली राखी को खरीदना बेहतर माना जाता है।
काले रंग की राखी
भाई की कलाई पर काले रंग की राखी बांधने से भी बचना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं में शुभ अवसरों पर काले रंग को उचित नहीं माना जाता है। इसलिए राखी खरीदते समय लाल, पीले, केसरिया जैसे शुभ रंगों वाली राखी का चयन करें।
प्लास्टिक की राखी
ज्योतिषियों के अनुसार, प्लास्टिक को राहु ग्रह से जोड़ा जाता है। ऐसे में रक्षा बंधन जैसे शुभ दिन पर इस तरह की राखी को खरीदने से बचना चाहिए। आप रेशम के धागे से बनी पारंपरिक राखी का चयन कर सकते हैं। इसे भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है।
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