भाद्रपद पूर्णिमा 2026: 26 सितंबर को मनाई जाएगी पूर्णिमा, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व

1 of 7 भाद्रपद पूर्णिमा - फोटो : amar ujala







Link Copied



हिंदू पंचांग में पूर्णिमा तिथि का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। भाद्रपद माह की पूर्णिमा को भाद्रपद पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, सत्यनारायण कथा, दान-पुण्य और चंद्रमा को अर्घ्य देने की परंपरा है। खास बात यह है कि भाद्रपद पूर्णिमा के साथ ही पितृ पक्ष की शुरुआत भी मानी जाती है। ऐसे में यह तिथि धार्मिक दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आइए जानते हैं 2026 में भाद्रपद पूर्णिमा कब है, पूजा के शुभ मुहूर्त क्या हैं और इस दिन कौन से उपाय किए जा सकते हैं।

2 of 7 भाद्रपद पूर्णिमा 2026 कब है? - फोटो : Freepik

भाद्रपद पूर्णिमा 2026 कब है?

वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा तिथि 25 सितंबर 2026 की रात 11:06 बजे शुरू होगी और 26 सितंबर की रात 11:18 बजे समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर भाद्रपद पूर्णिमा का व्रत और धार्मिक अनुष्ठान 26 सितंबर 2026 को किए जाएंगे। इस दिन चंद्रमा का उदय शाम करीब 6:09 बजे होगा। पूर्णिमा की रात चंद्र दर्शन और चंद्रमा को अर्घ्य देने का भी विशेष महत्व माना जाता है।

3 of 7 26 सितंबर को पूजा के शुभ मुहूर्त - फोटो : adobe

26 सितंबर को पूजा के शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:46 बजे से 5:33 बजे तक

सुबह 4:46 बजे से 5:33 बजे तक विजय मुहूर्त: दोपहर 2:23 बजे से 3:11 बजे तक

दोपहर 2:23 बजे से 3:11 बजे तक गोधूलि मुहूर्त: शाम 6:24 बजे से 6:48 बजे तक

शाम 6:24 बजे से 6:48 बजे तक निशिता मुहूर्त: रात 11:59 बजे से 12:46 बजे तक

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 7 भाद्रपद पूर्णिमा का धार्मिक महत्व - फोटो : Freepik

भाद्रपद पूर्णिमा का धार्मिक महत्व

भाद्रपद पूर्णिमा पर भगवान विष्णु के सत्यनारायण स्वरूप की पूजा करने की परंपरा है। भक्त इस दिन व्रत रखते हैं और सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, ऐसा करने से घर में सुख-शांति बनी रहती है और जीवन में सकारात्मकता आती है। इस दिन जरूरतमंद लोगों को भोजन, वस्त्र, अनाज और अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्य जरूरी वस्तुओं का दान करना भी शुभ माना जाता है। पितरों की शांति और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी इस दिन श्रद्धा से धार्मिक कार्य किए जाते हैं।

विज्ञापन

5 of 7 चंद्रमा को अर्घ्य देने की मान्यता - फोटो : adobe stock