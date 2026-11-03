धनतेरस 2026: शुक्रवार को कब से कब तक रहेगा धनतेरस, जानें खरीदारी के 4 सबसे खास शुभ मुहूर्त और उनका लाभ

Dhanteras 2026 Date and Shubh Muhurat: धनतेरस हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, धनतेरस का दिन खरीदारी और नई वस्तुओं को घर लाने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इससे सुख-समृद्धि और धन-वैभव में वृद्धि होती है। इसके अलावा, धनतेरस पर भगवान कुबेर की पूजा करने के साथ ही मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान धन्वंतरि की उपासना का भी विशेष महत्व होता है। इसी पर्व के साथ पांच दिवसीय दिवाली उत्सव की शुरुआत होती है। इस साल धनतेरस 6 नवंबर 2026, शुक्रवार को मनाया जाएगा। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस दिन कई शुभ योगों का संयोग भी बन रहा है। ऐसे में अगर आप भी धनतेरस पर सोना-चांदी, बर्तन या अन्य शुभ वस्तुओं की खरीदारी करने की योजना बना रहे हैं, तो आइए जानते हैं इस दिन त्रयोदशी तिथि कब से कब तक रहेगी और खरीदारी के लिए कौन-कौन से शुभ मुहूर्त उपलब्ध रहेंगे।