Dhanteras 2026 Lucky Zodiac Signs: कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस साल धनतेरस 6 नवंबर 2026, शुक्रवार को मनाया जा रहा है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस साल धनतेरस पर कई शुभ योगों का संयोग बन रहा है। इस दिन मालव्य राजयोग, शुक्र प्रदोष योग, विष्कुंभ योग और हस्त नक्षत्र का प्रभाव रहने वाला है। इन शुभ संयोगों के कारण धनतेरस का महत्व और भी बढ़ जाएगा। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इन योगों का सकारात्मक प्रभाव कुछ राशि वालों के जीवन पर भी देखने को मिल सकता है। इन राशि के जातकों को धन लाभ, कारोबार में तरक्की और सुख-समृद्धि के नए अवसर मिल सकते हैं। वहीं, कुछ जातकों के लिए खरीदारी और निवेश के लिहाज से भी समय अनुकूल रह सकता है। आइए जानते हैं धनतेरस पर किन चार राशि वालों का भाग्य चमक सकता है।