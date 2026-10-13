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अष्टमी-नवमी 2026: कब मनाई जाएगी अष्टमी-नवमी? जानें सही डेट, महत्व और कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त

Tue, 13 Oct 2026 03:01 PM IST
मेघा कुमारी धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Tue, 13 Oct 2026 03:01 PM IST
सार

Ashtami or Navami 2026: नवरात्रि में जहां देवी की पूजा-पाठ और उपवास का महत्व होता है, तो वहीं कन्या पूजन भी महत्वपूर्ण माना गया है। नवरात्रि के अंतिम दिनों में साधक द्वारा कन्या पूजन किया जाता है, जिसके बाद व्रती अपने व्रत का पारण कर सकते हैं।

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Ashtami or Navami 2026 - फोटो : अमर उजाला

Ashtami or Navami 2026: शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व जारी है और इन नौ दिनों में भक्त मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा-अर्चना कर उपवास रखते हैं। वहीं, व्रत का पारण नवरात्रि के अंतिम दिनों में अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन के साथ किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार, नवरात्रि के इन दिनों मां दुर्गा की पूजा करने के साथ कन्या पूजन और कन्या भोज कराने का विशेष महत्व होता है। इस दौरान कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करने से सुख-समृद्धि और सौभाग्य की कामना की जाती है। कुछ लोग अष्टमी, तो कुछ नवमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं। ऐसे में साल 2026 में अष्टमी और नवमी किस दिन मनाई जाएगी और कन्या पूजन के लिए कौन-सा समय शुभ रहेगा, आइए जानते हैं।


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Ashtami or Navami 2026 - फोटो : adobe stock

शारदीय नवरात्रि अष्टमी 2026 कब है?
पंचांग के अनुसार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 18 अक्तूबर 2026 को सुबह 8 बजकर 27 मिनट पर शुरू होगी। इस तिथि का समापन 19 अक्तूबर को सुबह 10 बजकर 51 मिनट पर होगा। उदयातिथि के अनुसार, 19 अक्तूबर को अष्टमी मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस तिथि पर आप छोटी कन्याओं को घर बुलाकर उनका पूजन कर उन्हें भरपेट भोजल करा सकते हैं।
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Ashtami or Navami 2026 - फोटो : adobe stock

अष्टमी पर कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त
अष्टमी तिथि पर अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 43 मिनट से दोपहर 12 बजकर 28 मिनट तक बताया जा रहा है। इस अवधि में मां दुर्गा की पूजा और कन्या पूजन करना शुभ माना जाता है। 
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Ashtami or Navami 2026 - फोटो : freepik

शारदीय नवरात्रि नवमी 2026 कब है?
आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 19 अक्तूबर 2026 को सुबह 10 बजकर 51 मिनट पर शुरू होगी और 20 अक्तूबर को दोपहर 12 बजकर 50 मिनट पर समाप्त होगी। इस दौरान कुछ स्थानों पर 19 अक्तूबर को ही नवमी मनाई जाएगी। हालांकि, उदयातिथि के आधार पर पूजा करने वाले 20 अक्तूबर को कन्या पूजन कर सकते हैं।

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Ashtami or Navami 2026 - फोटो : adobe stock

नवमी पर कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त
नवमी पर कन्या पूजन करने वाले भक्त 19 अक्तूबर को अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 43 मिनट से दोपहर 12 बजकर 28 मिनट तक पूजा कर सकते हैं। वहीं, 20 अक्तूबर को अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 43 मिनट से दोपहर 12 बजकर 28 मिनट तक बताया जा रहा है। इस दौरान मां दुर्गा की आराधना करने और कन्याओं का पूजन करने की परंपरा निभाई जा सकती है।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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