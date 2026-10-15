अष्टमी-नवमी और दशहरा की डेट का ज्योतिषियों ने दूर किया कंफ्यूजन, यहां जानें कन्या पूजन का समय

1 of 5 Kab Hai Ashtami Navami or Dussehra 2026 - फोटो : अमर उजाला AI







Link Copied



Kab Hai Ashtami Navami or Dussehra 2026: शारदीय नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व होता है। इन दिनों मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा-अर्चना की जाती है। साथ ही, श्रद्धालु कन्या पूजन करके अपने व्रत का पारण करते हैं। नवमी तिथि के साथ शारदीय नवरात्रि का समापन होता है, जबकि इसके अगले दिन विजयादशमी यानी दशहरा मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इन शुभ तिथियों पर पूजा-पाठ और कन्या पूजन करने से मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हालांकि, साल 2026 में अष्टमी, नवमी और दशहरा की तारीखों को लेकर लोगों के बीच असमंजस बना हुआ है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल अष्टमी और नवमी कब मनाई जाएगी और दशहरा किस तारीख को पड़ेगा।

अखंड ज्योति: नवरात्रि में अखंड ज्योति बुझ जाए तो क्या करें? यहां जानें जरूरी नियम

Trending Videos

2 of 5 Kab Hai Ashtami Navami or Dussehra 2026 - फोटो : अमर उजाला

अष्टमी 2026 कब है? आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 18 अक्तूबर 2026 को सुबह 8 बजकर 27 मिनट पर शुरू होगी।

इस तिथि का समापन 19 अक्तूबर को सुबह 10 बजकर 51 मिनट पर होगा।

उदयातिथि के अनुसार, 19 अक्तूबर 2026 को दुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी।

3 of 5 Kab Hai Ashtami Navami or Dussehra 2026 - फोटो : adobe stock

अष्टमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त

अष्टमी तिथि पर अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 43 मिनट से दोपहर 12 बजकर 28 मिनट तक रहेगा। इस अवधि में मां दुर्गा की पूजा-अर्चना करना शुभ माना जाता है।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 Kab Hai Ashtami Navami or Dussehra 2026 - फोटो : अमर उजाला AI

नवमी और दशहरा 2026

ज्योतिषियों के अनुसार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 19 अक्तूबर 2026 को सुबह 10 बजकर 51 मिनट पर शुरू होगी और 20 अक्तूबर को दोपहर 12 बजकर 50 मिनट पर समाप्त होगी। चूंकि नवमी तिथि 19 अक्तूबर 2026 को सुबह 10 बजकर 51 मिनट पर शुरू होगी, इसलिए 19 अक्तूबर को सुबह 10 बजकर 52 मिनट से आप नवमी कन्या पूजन कर सकते हैं। यह तिथि 20 अक्तूबर तक दोपहर 20 अक्तूबर को दोपहर 12 बजकर 50 मिनट तक रहेगी। ऐसे में आप इस समय भी कन्या पूजन कर सकते है।

विज्ञापन