Karwa Chauth 2026: करवा चौथ का पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन में सुख-समृद्धि की कामना के साथ निर्जला व्रत रखती हैं। यह पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। करवा चौथ पर महिलाएं सोलह श्रृंगार करके करवा माता की पूजा करती हैं और शाम को चंद्रमा के दर्शन करने के बाद व्रत का पारण करती हैं। इस व्रत की शुरुआत सुबह सरगी खाने से होती है, जिसके बाद महिलाएं पूरे दिन बिना अन्न-जल ग्रहण किए उपवास रखती हैं। ऐसे में साल 2026 में यह व्रत कब रखा जाएगा और इस दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं।
28 या 29 अक्तूबर, कब रखा जाएगा करवा चौथ? जानें सही तारीख, सरगी खाने से लेकर चांद निकलने तक का समय
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Tue, 13 Oct 2026 01:57 PM IST
सार
Karwa Chauth 2026: हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का पर्व देशभर में मनाया जाता है। लेकिन 2026 में यह त्योहार कब मनाया जाएगा, आइए जानते हैं।
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