28 या 29 अक्तूबर, कब रखा जाएगा करवा चौथ? जानें सही तारीख, सरगी खाने से लेकर चांद निकलने तक का समय

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Karwa Chauth 2026: करवा चौथ का पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन में सुख-समृद्धि की कामना के साथ निर्जला व्रत रखती हैं। यह पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। करवा चौथ पर महिलाएं सोलह श्रृंगार करके करवा माता की पूजा करती हैं और शाम को चंद्रमा के दर्शन करने के बाद व्रत का पारण करती हैं। इस व्रत की शुरुआत सुबह सरगी खाने से होती है, जिसके बाद महिलाएं पूरे दिन बिना अन्न-जल ग्रहण किए उपवास रखती हैं। ऐसे में साल 2026 में यह व्रत कब रखा जाएगा और इस दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं।

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करवा चौथ 2026 कब है?

पंचांग के अनुसार, साल 2026 में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 29 अक्तूबर को पड़ रही है। इस तिथि का आरंभ 29 अक्तूबर की रात 1 बजकर 6 मिनट पर होगा और इसका समापन उसी दिन रात 10 बजकर 9 मिनट पर होगा। ऐसे में उदयातिथि के आधार पर करवा चौथ का व्रत गुरुवार, 29 अक्तूबर 2026 को रखा जाएगा।

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करवा चौथ पर सरगी खाने का समय

करवा चौथ के दिन सरगी का विशेष महत्व होता है। इस पर्व में महिलाएं सूर्योदय से पहले सरगी ग्रहण करके व्रत की शुरुआत करती हैं। साल 2026 में सरगी खाने के लिए सुबह 3:30 बजे से 5:30 बजे के बीच का समय रखा जा सकता है।

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करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त

करवा चौथ के दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त का विशेष महत्व माना जाता है। साल 2026 में पूजा का शुभ समय शाम 5 बजकर 38 मिनट से 6 बजकर 56 मिनट तक बताया जा रहा है। इस दौरान महिलाएं करवा माता की पूजा कर सकती हैं।

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