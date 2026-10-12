शारदीय नवरात्रि 2026: नौ देवियों की पूजा के साथ करें उनकी आरती, जानें दिन के अनुसार पूरी जानकारी

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Shardiya Navratri 2026: नवरात्रि के नौ दिनों में मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि मां दुर्गा के हर स्वरूप का अपना विशेष महत्व है और उनकी पूजा करने से अलग-अलग फल प्राप्त होते हैं। इन नौ दिनों में भक्त व्रत रखने के साथ ही विधि-विधान से देवी की उपासना करते हैं। साथ ही, सुबह और शाम मां की आरती करना भी शुभ माना जाता है। ऐसे में नवरात्रि के प्रत्येक दिन देवी के जिस स्वरूप की पूजा की जाती है, उसी के अनुसार उनकी आरती करना भी विशेष महत्व रखता है। इससे मनोवांछित फलों की प्राप्ति व जीवन में कई अच्छे बदलाव दिखते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि नवरात्रि के नौ दिनों में किस दिन किस माता की पूजा करनी चाहिए और उनकी कौन-सी आरती करनी शुभ मानी जाती है।

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19 अक्तूबर 2026 - नवरात्रि का नौवां दिन - नवमी पूजा

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मां शैलपुत्री आरती Maa Shailputri Aarti in Hindi



शैलपुत्री मां बैल सवार। करें देवता जय जयकार।

शिव शंकर की प्रिय भवानी। तेरी महिमा किसी ने ना जानी



पार्वती तू उमा कहलावे। जो तुझे सिमरे सो सुख पावे।

ऋद्धि-सिद्धि परवान करे तू। दया करे धनवान करे तू।



सोमवार को शिव संग प्यारी। आरती तेरी जिसने उतारी।

उसकी सगरी आस पुजा दो। सगरे दुख तकलीफ मिला दो।



घी का सुंदर दीप जला के। गोला गरी का भोग लगा के।

श्रद्धा भाव से मंत्र गाएं। प्रेम सहित फिर शीश झुकाएं।



जय गिरिराज किशोरी अंबे। शिव मुख चंद्र चकोरी अंबे।

मनोकामना पूर्ण कर दो। भक्त सदा सुख संपत्ति भर दो।

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मां ब्रह्राचारिणी आरती Maa Brahmacharini Aarti



जय अंबे ब्रह्माचारिणी माता।



जय चतुरानन प्रिय सुख दाता।



ब्रह्मा जी के मन भाती हो।



ज्ञान सभी को सिखलाती हो।



ब्रह्मा मंत्र है जाप तुम्हारा।



जिसको जपे सकल संसारा।



जय गायत्री वेद की माता।



जो मन निस दिन तुम्हें ध्याता।



कमी कोई रहने न पाए।



कोई भी दुख सहने न पाए।



उसकी विरति रहे ठिकाने।



जो तेरी महिमा को जाने।



रुद्राक्ष की माला ले कर।



जपे जो मंत्र श्रद्धा दे कर।



आलस छोड़ करे गुणगाना।



मां तुम उसको सुख पहुंचाना।



ब्रह्माचारिणी तेरो नाम।



पूर्ण करो सब मेरे काम।



भक्त तेरे चरणों का पुजारी।



रखना लाज मेरी महतारी।

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