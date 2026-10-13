मंगल गोचर से इन 3 राशि वालों के शुरू होंगे अच्छे दिन, परिवार से लेकर करियर और कारोबार तक मिलेगा लाभ

Mangal Gochar 2026: 17 अक्तूबर 2026 को सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ मंगल का नक्षत्र गोचर भी होने जा रहा है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, इस दिन दोपहर 12 बजकर 56 मिनट पर मंगल अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध ग्रह माने जाते हैं। ऐसे में मंगल का इस नक्षत्र में प्रवेश कुछ राशि वालों के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन से कुछ लोगों को अपने कामकाज में आगे बढ़ने के नए अवसर और मेहनत का बेहतर परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं। साथ ही घर से दूर रहने वालों को परिवार के साथ अच्छा समय बिताने और कारोबार में लाभ के अवसर मिलने के योग बनेंगे। ऐसे में आइए इन लकी राशियो को जानते हैं।