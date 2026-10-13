मंगल गोचर से इन 3 राशि वालों के शुरू होंगे अच्छे दिन, परिवार से लेकर करियर और कारोबार तक मिलेगा लाभ

Mangal Gochar 2026: 17 अक्तूबर 2026 को सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ मंगल का नक्षत्र गोचर भी होने जा रहा है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, इस दिन दोपहर 12 बजकर 56 मिनट पर मंगल अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध ग्रह माने जाते हैं। ऐसे में मंगल का इस नक्षत्र में प्रवेश कुछ राशि वालों के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन से कुछ लोगों को अपने कामकाज में आगे बढ़ने के नए अवसर और मेहनत का बेहतर परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं। साथ ही घर से दूर रहने वालों को परिवार के साथ अच्छा समय बिताने और कारोबार में लाभ के अवसर मिलने के योग बनेंगे। ऐसे में आइए इन लकी राशियो को जानते हैं।
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Mangal Nakshatra Gochar 2026
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सिंह राशि
सिंह राशि वालों के लिए मंगल का यह नक्षत्र परिवर्तन कई मामलों में राहत लेकर आ सकता है। इस दौरान लंबे समय से अटके हुए कामों को पूरा करने में सफलता मिल सकती है। यदि आप किसी काम को लेकर काफी समय से प्रयास कर रहे हैं, तो अब उसमें सकारात्मक प्रगति देखने को मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और लगन का अच्छा परिणाम मिलने की उम्मीद रहेगी। यह अवधि आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने लिए अनुकूल रह सकती है।
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Mangal Nakshatra Gochar 2026
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कन्या राशि
कन्या राशि वालों के लिए मंगल का अश्लेषा नक्षत्र में गोचर भाग्य का साथ दिलाने वाला साबित हो सकता है। इस दौरान आपके सामने आगे बढ़ने के नए अवसर आ सकते हैं। करियर में कुछ अच्छा करने की इच्छा रखने वाले जातकों को अपने प्रयासों में सफलता मिलने की उम्मीद रहेगी। वहीं, जो लोग लंबे समय से कहीं घूमने या किसी खास यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं, उनकी यह इच्छा पूरी हो सकती है। इस अवधि में अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें।
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मकर राशि
मकर राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर मेहनत का फल दिलाने वाला हो सकता है। इस दौरान आपके रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं और किसी महत्वपूर्ण योजना में सफलता मिलने की संभावना बन सकती है। नए संपर्कों के माध्यम से लाभ मिलने की उम्मीद रहेगी। आर्थिक मामलों में भी स्थिति बेहतर होने की उम्मीद रख सकते हैं। जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रह सकती है।
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