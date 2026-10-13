Surya Swati Nakshatra Parivartan 2026: ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और राहु की युति को शुभ नहीं माना जाता है। वहीं, सूर्य का राहु के नक्षत्र में प्रवेश करना भी ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बार 24 अक्तूबर 2026 को सूर्य स्वाति नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं। स्वाति नक्षत्र के स्वामी राहु माने जाते हैं। ऐसे में सूर्य के इस नक्षत्र में प्रवेश को कुछ राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, सूर्य 6 नवंबर 2026 को शाम 4 बजे तक स्वाति नक्षत्र में रहेंगे। ऐसे में इस अवधि में कुछ राशि वालों को अपने कामकाज, आर्थिक स्थिति और निजी रिश्तों में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही नौकरी करने वालों को काम का दबाव महसूस हो सकता है। आइए इन राशियों को जानते हैं।