1 of 4 December 2026 Vrat Tyohar - फोटो : AI







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December 2026 Vrat Tyohar List: दिसंबर 2026 में धार्मिक आयोजनों और व्रत-त्योहारों की भरमार रहने वाली है। साल के इस अंतिम महीने में उत्पन्ना एकादशी, विवाह पंचमी, मोक्षदा एकादशी, गीता जयंती और मार्गशीर्ष पूर्णिमा सहित कई प्रमुख पर्व मनाए जाएंगे। इसके अलावा, 16 दिसंबर को सूर्य के धनु राशि में प्रवेश के साथ खरमास भी आरंभ हो जाएगा। इस अवधि में हिंदू मान्यताओं के अनुसार शादी-विवाह और दूसरे शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है।



हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष मास को भक्ति और पुण्य कर्मों के लिए विशेष माना गया है। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने स्वयं को मार्गशीर्ष मास बताया है। उनका कथन है- 'मासानां मार्गशीर्षोऽहम्'। इस महीने में भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण की आराधना के साथ स्नान, ध्यान, मंत्र जाप और दान-पुण्य करना शुभ माना जाता है।



दिसंबर 2026 में धार्मिक आयोजनों और व्रत-त्योहारों की भरमार रहने वाली है। साल के इस अंतिम महीने में उत्पन्ना एकादशी, विवाह पंचमी, मोक्षदा एकादशी, गीता जयंती और मार्गशीर्ष पूर्णिमा सहित कई प्रमुख पर्व मनाए जाएंगे। इसके अलावा, 16 दिसंबर को सूर्य के धनु राशि में प्रवेश के साथ खरमास भी आरंभ हो जाएगा। इस अवधि में हिंदू मान्यताओं के अनुसार शादी-विवाह और दूसरे शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है।

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2 of 4 दिसंबर 2026 के व्रत-त्योहारों की पूरी लिस्ट - फोटो : AI

दिसंबर 2026 के व्रत-त्योहारों की पूरी लिस्ट

दिसंबर महीने में धार्मिक दृष्टि से कई महत्वपूर्ण तिथियां पड़ेंगी। इस दौरान एकादशी व्रत, प्रदोष व्रत, शिवरात्रि और पूर्णिमा जैसे पर्वों के साथ कई जयंती और धार्मिक उत्सव भी मनाए जाएंगे। आइए जानते हैं दिसंबर 2026 के प्रमुख व्रत और त्योहार किस तारीख को पड़ेंगे।



व्रत और त्योहार तारीख

काल भैरव अष्टमी 1 दिसंबर 2026

उत्पन्ना एकादशी 4 दिसंबर 2026

रवि प्रदोष व्रत 6 दिसंबर 2026

मासिक शिवरात्रि 7 दिसंबर 2026

मार्गशीर्ष अमावस्या 8 दिसंबर 2026

विवाह पंचमी 14 दिसंबर 2026

धनु संक्रांति 16 दिसंबर 2026

मोक्षदा एकादशी 20 दिसंबर 2026

गीता जयंती 20 दिसंबर 2026

सोम प्रदोष व्रत 21 दिसंबर 2026

मार्गशीर्ष पूर्णिमा 23 दिसंबर 2026

श्रीदत्तात्रेय जयंती 23 दिसंबर 2026

अन्नपूर्णा जयंती 23 दिसंबर 2026

क्रिसमस डे 25 दिसंबर 2026

संकष्टी चतुर्थी 26 दिसंबर 2026

कालाष्टमी व्रत 30 दिसंबर 2026

रुक्मिणी अष्टमी 31 दिसंबर 2026



3 of 4 16 दिसंबर से लगेगा खरमास - फोटो : Adobe Stock

16 दिसंबर से लगेगा खरमास

हिंदू ज्योतिष में सूर्य देव के धनु और मीन राशि में गोचर करने की अवधि को खरमास कहा जाता है। इस समय को मांगलिक आयोजनों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता। धार्मिक परंपराओं के अनुसार, खरमास के दौरान विवाह, सगाई, गृह प्रवेश और मुंडन जैसे शुभ संस्कार नहीं किए जाते हैं। हालांकि, आध्यात्मिक साधना, भगवान की पूजा, मंत्र जाप, दान और सूर्य उपासना के लिहाज से यह अवधि महत्वपूर्ण मानी गई है।



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