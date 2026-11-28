1 of 6 काल भैरव जयंती 2026 - फोटो : AI







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Kaal Bhairav Jayanti 2026: हिंदू धर्म में भगवान काल भैरव को महादेव का उग्र स्वरूप माना जाता है। हर साल मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव जयंती का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इसी पावन तिथि पर भगवान काल भैरव का प्राकट्य हुआ था। वर्ष 2026 में काल भैरव जयंती 1 दिसंबर, मंगलवार को मनाई जाएगी। इस विशेष अवसर पर काल भैरव की पूजा के साथ उनके मंत्रों का जाप करना भी फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि श्रद्धापूर्वक मंत्र साधना करने से मन का भय दूर होता है और नकारात्मकता से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं काल भैरव जयंती पर किन मंत्रों का जाप करना शुभ माना जाता है।

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2 of 6 काल भैरव गायत्री मंत्र - फोटो : adobe stock

काल भैरव गायत्री मंत्र



मंत्र:

ॐ कालकालाय विद्महे कालाधीशाय धीमहि, तन्नो कालभैरव प्रचोदयात्।



काल भैरव गायत्री मंत्र को उनकी आराधना के लिए विशेष माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस मंत्र का नियमित जाप करने से व्यक्ति के भीतर साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। काल भैरव जयंती के अवसर पर इसका पाठ करने से मन की नकारात्मकता और भय को दूर करने में सहायता मिल सकती है। इसे बुद्धि और विवेक को मजबूत करने वाला मंत्र भी माना जाता है।



3 of 6 काल भैरव मूल मंत्र - फोटो : amar ujala

काल भैरव मूल मंत्र



मंत्र:

ॐ कालभैरवाय नमः।



यह भगवान काल भैरव का सरल और प्रचलित मंत्र है। भक्त इस मंत्र के माध्यम से बाबा भैरव का स्मरण और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना करते हैं। मान्यता है कि नियमित रूप से इसका जाप करने से जीवन की बाधाओं का सामना करने की शक्ति मिलती है। काल भैरव जयंती पर श्रद्धापूर्वक इस मंत्र का उच्चारण करने से मन को शांति और आत्मबल प्राप्त होने की मान्यता है।

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4 of 6 भगवान काल भैरव की कृपा और मानसिक शांति का मंत्र - फोटो : amar ujala

भगवान काल भैरव की कृपा और मानसिक शांति का मंत्र



मंत्र:

ॐ श्री भैरवाय नमः।



अगर आप मन की शांति और भगवान काल भैरव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसे सरलता से जपा जा सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नियमित मंत्र जाप से मन एकाग्र होता है और व्यक्ति के भीतर सकारात्मक विचारों का संचार होता है। काल भैरव जयंती पर पूजा के दौरान इस मंत्र का स्मरण करना शुभ माना जाता है।

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5 of 6 बटुक भैरव मंत्र - फोटो : adobe stock