भाई दूज 2026: पूजा की थाली में जरूर रखें ये 11 चीजें, जानें तिलक लगाने की विधि और शुभ मुहूर्त

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Bhai Dooj 2026 Puja Thali Samagri: दीपावली के उत्सव के बाद भाई-बहन के स्नेह को समर्पित भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इसे भैया दूज और यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, यह त्योहार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को आता है। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसकी लंबी आयु, निरोगी जीवन और तरक्की की प्रार्थना करती हैं। धार्मिक मान्यता है कि विधिपूर्वक पूजा करने से भाई को यमराज के भय से सुरक्षा मिलती है। वर्ष 2026 में भाई दूज का पर्व 11 नवंबर, बुधवार को मनाया जाएगा।



इस दिन पूजा की थाली सजाने का विशेष महत्व होता है। ऐसे में बहनों के लिए यह जानना जरूरी है कि तिलक और आरती के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है। आइए जानते हैं भाई दूज की पूजा सामग्री, शुभ मुहूर्त और तिलक करने का सही तरीका।

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2 of 5 भाई दूज 2026 शुभ मुहूर्त - फोटो : AI

भाई दूज 2026 शुभ मुहूर्त

पंचांग के अनुसार, इस साल भाई दूज पर द्वितीया तिथि और तिलक का समय इस प्रकार है।

द्वितीया तिथि प्रारंभ: 10 नवंबर 2026, दोपहर 2 बजे।

द्वितीया तिथि समाप्त: 11 नवंबर 2026, दोपहर 3 बजकर 53 मिनट।

तिलक लगाने का शुभ समय: दोपहर 1 बजकर 10 मिनट से 3 बजकर 20 मिनट तक।

राहुकाल: दोपहर 12 बजकर 5 मिनट से 1 बजकर 27 मिनट तक।

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भाई दूज की पूजा थाली में रखें ये 11 चीजें

भाई दूज पर पूजा की थाली तैयार करते समय इन सामग्रियों को शामिल कर सकते हैं।

रोली और कुमकुम: भाई के मस्तक पर मंगल तिलक करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है।

अक्षत: तिलक के ऊपर साबुत चावल लगाने के लिए अक्षत रखें। इसे शुभता का प्रतीक माना जाता है।

चंदन: पूजा में चंदन का प्रयोग करना शुभ माना जाता है। इसे तिलक के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

दीपक: भाई की आरती उतारने के लिए घी या तेल का दीपक रखें।

कलावा: भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने के लिए मौली जरूर रखें।



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मिठाई: पूजा संपन्न होने के बाद भाई का मुंह मीठा कराने के लिए मिठाई रखें।

नारियल: धार्मिक मान्यताओं में नारियल को शुभता और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है।

पान और सुपारी: पारंपरिक पूजा सामग्री में इन दोनों का विशेष स्थान होता है।

फूल: आराधना और आरती के लिए ताजे फूल या फूलों की माला रखें।

गंगाजल: पूजा स्थल और पूजन सामग्री की शुद्धि के लिए गंगाजल रख सकते हैं।

चांदी का सिक्का या बताशे: कई परिवारों में इन्हें शुभ मानकर पूजा की थाली में शामिल किया जाता है।

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5 of 5 भाई दूज पर भाई को तिलक लगाने की विधि - फोटो : AI