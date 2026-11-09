भाई दूज 2026: पूजा की थाली में जरूर रखें ये 11 चीजें, जानें तिलक लगाने की विधि और शुभ मुहूर्त

Bhai Dooj 2026 Puja Thali Samagri: दीपावली के उत्सव के बाद भाई-बहन के स्नेह को समर्पित भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इसे भैया दूज और यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, यह त्योहार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को आता है। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसकी लंबी आयु, निरोगी जीवन और तरक्की की प्रार्थना करती हैं। धार्मिक मान्यता है कि विधिपूर्वक पूजा करने से भाई को यमराज के भय से सुरक्षा मिलती है। वर्ष 2026 में भाई दूज का पर्व 11 नवंबर, बुधवार को मनाया जाएगा।
इस दिन पूजा की थाली सजाने का विशेष महत्व होता है। ऐसे में बहनों के लिए यह जानना जरूरी है कि तिलक और आरती के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है। आइए जानते हैं भाई दूज की पूजा सामग्री, शुभ मुहूर्त और तिलक करने का सही तरीका।
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भाई दूज 2026 शुभ मुहूर्त
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भाई दूज 2026 शुभ मुहूर्त
पंचांग के अनुसार, इस साल भाई दूज पर द्वितीया तिथि और तिलक का समय इस प्रकार है।
द्वितीया तिथि प्रारंभ: 10 नवंबर 2026, दोपहर 2 बजे।
द्वितीया तिथि समाप्त: 11 नवंबर 2026, दोपहर 3 बजकर 53 मिनट।
तिलक लगाने का शुभ समय: दोपहर 1 बजकर 10 मिनट से 3 बजकर 20 मिनट तक।
राहुकाल: दोपहर 12 बजकर 5 मिनट से 1 बजकर 27 मिनट तक।
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भाई दूज की पूजा थाली में रखें ये 11 चीजें
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भाई दूज की पूजा थाली में रखें ये 11 चीजें
भाई दूज पर पूजा की थाली तैयार करते समय इन सामग्रियों को शामिल कर सकते हैं।
रोली और कुमकुम: भाई के मस्तक पर मंगल तिलक करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है।
अक्षत: तिलक के ऊपर साबुत चावल लगाने के लिए अक्षत रखें। इसे शुभता का प्रतीक माना जाता है।
चंदन: पूजा में चंदन का प्रयोग करना शुभ माना जाता है। इसे तिलक के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
दीपक: भाई की आरती उतारने के लिए घी या तेल का दीपक रखें।
कलावा: भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने के लिए मौली जरूर रखें।
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भाई दूज की पूजा थाली में रखें ये 11 चीजें
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मिठाई: पूजा संपन्न होने के बाद भाई का मुंह मीठा कराने के लिए मिठाई रखें।
नारियल: धार्मिक मान्यताओं में नारियल को शुभता और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है।
पान और सुपारी: पारंपरिक पूजा सामग्री में इन दोनों का विशेष स्थान होता है।
फूल: आराधना और आरती के लिए ताजे फूल या फूलों की माला रखें।
गंगाजल: पूजा स्थल और पूजन सामग्री की शुद्धि के लिए गंगाजल रख सकते हैं।
चांदी का सिक्का या बताशे: कई परिवारों में इन्हें शुभ मानकर पूजा की थाली में शामिल किया जाता है।
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भाई दूज पर भाई को तिलक लगाने की विधि
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भाई दूज पर भाई को तिलक लगाने की विधि
सबसे पहले भाई को साफ चौकी या आसन पर बैठाएं। पारंपरिक मान्यता के अनुसार, उसका मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इसके बाद उसके सिर पर साफ कपड़ा रखें और भगवान गणेश का स्मरण करके पूजा आरंभ करें।
अब भाई की दाहिनी कलाई पर कलावा बांधें। इसके बाद अनामिका उंगली से माथे पर रोली या चंदन का तिलक लगाएं और उस पर अक्षत चिपकाएं। भाई की लंबी उम्र और खुशहाली की प्रार्थना करते हुए दीपक से उसकी आरती उतारें। अंत में उसे मिठाई और नारियल भेंट करें। परंपरा के अनुसार, भाई बहन को उपहार देकर उसका आशीर्वाद लेता है।
भाई दूज 2026: 10 या 11 नवंबर कब मनाई जाएगी भाई दूज? यहां जानें तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।