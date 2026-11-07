दिवाली 2026: पूजा की थाली में क्या-क्या रखें? सबसे पहले किसकी करें पूजा, जानें किन गलतियों से बचना जरूरी

Diwali Lakshmi Puja Niyam 2026 दीपावली का त्योहार मां लक्ष्मी के स्वागत और उनकी विशेष कृपा प्राप्त करने का पर्व माना जाता है। इस दिन घरों में विधि-विधान से लक्ष्मी-गणेश पूजन किया जाता है। मान्यता है कि श्रद्धा और सही पूजा विधि से आराधना करने पर घर में सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली आती है। हालांकि, पूजा के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि लक्ष्मी पूजा की थाली में कौन-कौन सी चीजें रखनी चाहिए, सबसे पहले किस देवी-देवता की पूजा करनी चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए।
दिवाली 2026 पूजा विधि: घर में कैसे करें मां लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा? यहां जानें संपूर्ण विधि और मंत्र
दिवाली 2026 पूजा सामग्री लिस्ट: मां लक्ष्मी-गणेश पूजन के लिए यहां देखें पूरी सामग्री और शुभ मुहूर्त
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लक्ष्मी पूजा की थाली में क्या-क्या रखना चाहिए?
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लक्ष्मी पूजा की थाली में क्या-क्या रखना चाहिए?
दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के लिए पूजा की थाली तैयार करते समय कुछ जरूरी सामग्रियों को शामिल करना चाहिए। इन चीजों को शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।
- रोली और कुमकुम: देवी-देवताओं को तिलक लगाने के लिए रोली और कुमकुम रखें।
- अक्षत: पूजा में साबुत चावल यानी अक्षत का विशेष महत्व है। इन्हें तिलक के साथ अर्पित किया जाता है।
- दीपक और रुई की बाती: थाली में घी या तेल का दीपक और अतिरिक्त बातियां रखें।
- फूल और माला: मां लक्ष्मी को कमल का फूल विशेष प्रिय माना जाता है। इसके अलावा गेंदे के फूल और फूलों की माला भी रख सकते हैं।
- धूप, अगरबत्ती और कपूर: पूजा के दौरान सुगंध और आरती के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है।
- पान और सुपारी: पूजन सामग्री में पान के पत्ते और सुपारी भी शामिल करें।
- मिठाई और फल: मां लक्ष्मी को भोग लगाने के लिए मिठाई, खील-बताशे और मौसमी फल रखें।
- नारियल और कलावा: पूजा में नारियल, मौली और दक्षिणा भी रखनी चाहिए।
- चंदन और हल्दी: तिलक और पूजन के लिए चंदन तथा हल्दी की व्यवस्था करें।
इसके अलावा पूजा की थाली में घंटी और आरती के लिए कपूर भी रखा जा सकता है।
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लक्ष्मी पूजा में सबसे पहले किसकी पूजा करनी चाहिए?
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लक्ष्मी पूजा में सबसे पहले किसकी पूजा करनी चाहिए?
हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा से करने का विधान है। उन्हें प्रथम पूज्य और विघ्नहर्ता कहा जाता है। इसलिए दीपावली पर भी सबसे पहले भगवान गणेश का आवाहन और पूजन करना चाहिए। इसके बाद मां लक्ष्मी की आराधना करें। मान्यता है कि गणेश जी की पूजा करने से कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और मां लक्ष्मी की कृपा से धन-धान्य तथा वैभव की प्राप्ति होती है।
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लक्ष्मी पूजा के दिन किन गलतियों से बचना चाहिए?
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लक्ष्मी पूजा के दिन किन गलतियों से बचना चाहिए?
दीपावली पर पूजा करते समय कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
- पूजा स्थल और घर को गंदा या अव्यवस्थित न रखें। पूजन से पहले साफ-सफाई कर लें।
- खंडित या टूटी हुई मूर्तियों को नियमित पूजा में स्थापित करने से बचें।
- पूजा के दौरान मन में क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मक विचार न लाएं।
- देवी-देवताओं को बासी फूल और खराब भोग अर्पित न करें।
- पूजा के समय जल्दबाजी न करें और बीच में बार-बार उठने से बचें।
- मां लक्ष्मी की आराधना के साथ भगवान गणेश का पूजन करना न भूलें।
- दीपक जलाते समय सुरक्षा का ध्यान रखें। उन्हें पर्दों और ज्वलनशील वस्तुओं के पास न रखें।
- पूजा के बाद प्रसाद का अपमान न करें और परिवार के सदस्यों में श्रद्धापूर्वक वितरित करें।
दीपोत्सव 2026: कल दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? जानिए पूजा-विधि, मंत्र और आरती
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