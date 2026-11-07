दिवाली 2026: पूजा की थाली में क्या-क्या रखें? सबसे पहले किसकी करें पूजा, जानें किन गलतियों से बचना जरूरी

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2 of 4 लक्ष्मी पूजा की थाली में क्या-क्या रखना चाहिए? - फोटो : adobe

लक्ष्मी पूजा की थाली में क्या-क्या रखना चाहिए?

दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के लिए पूजा की थाली तैयार करते समय कुछ जरूरी सामग्रियों को शामिल करना चाहिए। इन चीजों को शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।

रोली और कुमकुम: देवी-देवताओं को तिलक लगाने के लिए रोली और कुमकुम रखें।

देवी-देवताओं को तिलक लगाने के लिए रोली और कुमकुम रखें। अक्षत: पूजा में साबुत चावल यानी अक्षत का विशेष महत्व है। इन्हें तिलक के साथ अर्पित किया जाता है।

पूजा में साबुत चावल यानी अक्षत का विशेष महत्व है। इन्हें तिलक के साथ अर्पित किया जाता है। दीपक और रुई की बाती: थाली में घी या तेल का दीपक और अतिरिक्त बातियां रखें।

थाली में घी या तेल का दीपक और अतिरिक्त बातियां रखें। फूल और माला: मां लक्ष्मी को कमल का फूल विशेष प्रिय माना जाता है। इसके अलावा गेंदे के फूल और फूलों की माला भी रख सकते हैं।

मां लक्ष्मी को कमल का फूल विशेष प्रिय माना जाता है। इसके अलावा गेंदे के फूल और फूलों की माला भी रख सकते हैं। धूप, अगरबत्ती और कपूर: पूजा के दौरान सुगंध और आरती के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है।

अगरबत्ती और कपूर: पूजा के दौरान सुगंध और आरती के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। पान और सुपारी: पूजन सामग्री में पान के पत्ते और सुपारी भी शामिल करें।

पूजन सामग्री में पान के पत्ते और सुपारी भी शामिल करें। मिठाई और फल: मां लक्ष्मी को भोग लगाने के लिए मिठाई, खील-बताशे और मौसमी फल रखें।

मां लक्ष्मी को भोग लगाने के लिए मिठाई, खील-बताशे और मौसमी फल रखें। नारियल और कलावा: पूजा में नारियल, मौली और दक्षिणा भी रखनी चाहिए।

पूजा में नारियल, मौली और दक्षिणा भी रखनी चाहिए। चंदन और हल्दी: तिलक और पूजन के लिए चंदन तथा हल्दी की व्यवस्था करें।

इसके अलावा पूजा की थाली में घंटी और आरती के लिए कपूर भी रखा जा सकता है।

3 of 4 लक्ष्मी पूजा में सबसे पहले किसकी पूजा करनी चाहिए? - फोटो : AI

लक्ष्मी पूजा में सबसे पहले किसकी पूजा करनी चाहिए?

हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा से करने का विधान है। उन्हें प्रथम पूज्य और विघ्नहर्ता कहा जाता है। इसलिए दीपावली पर भी सबसे पहले भगवान गणेश का आवाहन और पूजन करना चाहिए। इसके बाद मां लक्ष्मी की आराधना करें। मान्यता है कि गणेश जी की पूजा करने से कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और मां लक्ष्मी की कृपा से धन-धान्य तथा वैभव की प्राप्ति होती है।

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4 of 4 लक्ष्मी पूजा के दिन किन गलतियों से बचना चाहिए? - फोटो : adobe stock