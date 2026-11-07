1 of 6 दिवाली 2026 पूजा विधि और मंत्र - फोटो : AI







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2 of 6 दिवाली 2026 पूजा विधि - फोटो : AI

दिवाली 2026 पूजा विधि



1. चौकी सजाकर करें कलश स्थापना

दिवाली की पूजा शुरू करने से पहले एक साफ चौकी लें और उस पर लाल या पीले रंग का स्वच्छ कपड़ा बिछाएं। इसके सामने दीवार पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की तस्वीर लगाएं या चौकी पर उनकी प्रतिमाएं स्थापित करें। इसके बाद पूजा स्थल पर कलश स्थापित करें और एक लोटे या कलश में शुद्ध जल भरें। उसमें सुपारी, सिक्का, फूल, अक्षत और हल्दी डालें। अब कलश के मुंह पर आम के पांच पत्ते लगाएं। एक नारियल पर तिलक करके उस पर कलावा बांधें और उसे कलश के ऊपर रख दें।



2. मां लक्ष्मी के लिए बनाएं अष्टदल कमल

मां लक्ष्मी को कमल का पुष्प विशेष प्रिय माना जाता है। इसलिए पूजा की चौकी पर चावल की सहायता से अष्टदल कमल की आकृति बना सकते हैं। यदि आपके पास पूजन के लिए कमल का फूल उपलब्ध है, तो चावल से अष्टदल कमल बनाने की आवश्यकता नहीं है।

3 of 6 देवी-देवताओं को स्नान और वस्त्र अर्पित करें - फोटो : AI

3. लक्ष्मी-गणेश और कुबेर देव को करें स्थापित

अब चौकी पर चावल के छोटे-छोटे आसन बनाकर भगवान गणेश, मां लक्ष्मी और कुबेर देव की प्रतिमाएं या तस्वीरें स्थापित करें। अब मां लक्ष्मी के पास सुपारी को भगवान विष्णु का प्रतीक मानकर रखें।



इसके साथ ही धनतेरस पर खरीदी गई सोने-चांदी की वस्तुएं और नए बर्तन भी पूजा स्थल पर रखें। यदि इस साल आपने कोई नई वस्तु नहीं खरीदी है, तो घर में पहले से मौजूद सोने-चांदी के आभूषण और बर्तनों को भी पूजन में शामिल कर सकते हैं। इनके साथ कुछ रुपये भी रखें। इस तरह पूजा की चौकी तैयार हो जाएगी।



4. देवी-देवताओं को स्नान और वस्त्र अर्पित करें

पूजा के दौरान फूलों की सहायता से देवी-देवताओं पर जल के छींटे डालकर प्रतीकात्मक स्नान कराएं। इसके बाद सरसों के तेल का एक बड़ा दीपक प्रज्वलित करें। कई परिवारों में इस दीपक को पूरी रात जलाए रखने की परंपरा है। अब हाथ जोड़कर मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वे आपकी पूजा स्वीकार करें और परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें।



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4 of 6 मां लक्ष्मी को अर्पित करें प्रिय पूजन सामग्री - फोटो : adobe stock

5. तिलक, जनेऊ और चुनरी करें अर्पित

भगवान गणेश और विष्णु जी को वस्त्र के प्रतीक के रूप में जनेऊ और मौली अर्पित करें। मां लक्ष्मी को लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। इसके बाद सभी देवी-देवताओं को रोली या कुमकुम से तिलक लगाएं और तिलक के ऊपर अक्षत चढ़ाएं। अब उन्हें ताजे फूल अर्पित करें। मां लक्ष्मी को कमल का पुष्प और श्रृंगार की सामग्री चढ़ाना भी शुभ माना जाता है।



6. मां लक्ष्मी को अर्पित करें प्रिय पूजन सामग्री

मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए पूजा में कमल गट्टा, गोमती चक्र, सुपारी, कौड़ी और हल्दी की गांठ अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद देवी को सप्तधान यानी सात प्रकार के अनाज चढ़ाएं। इसमें गेहूं, चावल, धनिया, धान, पीली सरसों, काली उड़द और मूंग की दाल शामिल हैं।



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5 of 6 भोग और दक्षिणा चढ़ाएं - फोटो : adobe stock