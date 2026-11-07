दिवाली 2026 पूजा सामग्री लिस्ट: मां लक्ष्मी-गणेश पूजन के लिए यहां देखें पूरी सामग्री और शुभ मुहूर्त

Diwali Puja Samagri 2026: दीपावली का पावन पर्व 8 नवंबर 2026 को मनाया जाएगा। इस दिन प्रदोष काल में सूर्यास्त के बाद मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की विशेष पूजा-अर्चना करने का विधान है। कई श्रद्धालु इस अवसर पर कुबेर देव समेत अन्य देवी-देवताओं का पूजन भी करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दिवाली पर शुभ मुहूर्त में विधि-विधान से पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है। मान्यता है कि इस दिन मां लक्ष्मी की आराधना करने से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और परिवार पर देवी-देवताओं की कृपा बनी रहती है। पूजा को व्यवस्थित तरीके से संपन्न करने के लिए पहले से सभी जरूरी चीजों की व्यवस्था कर लेना बेहतर होता है। आइए जानते हैं दिवाली पूजन के लिए किन-किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी।