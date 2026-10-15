नए जिलों के गठन की चर्चा के बीच धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में हमीरपुर छात्र एसोसिएशन के हमीर संगम कार्यक्रम में सुधीर शर्मा ने नए जिलों के गठन की चर्चा को जनता का ध्यान भटकाने का शगूफा करार दिया। उन्होंने कहा कि 'घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने।' सुधीर ने कहा कि प्रदेश पहले ही वित्तीय चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे में नए जिले बनाने के बजाय मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने और सरकारी कामकाज में तेजी लाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि नए जिलों के गठन से प्रदेश पर कई सौ करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ सकता है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार के सामने बुनियादी विकास कार्यों के लिए संसाधन जुटाने की चुनौती है, तो नए जिलों के गठन के लिए पैसा कहां से आएगा।
नए जिलों पर सियासत तेज: सुधीर शर्मा ने कसा तंज, बोले-'घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने'
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Thu, 15 Oct 2026 05:25 PM IST
सार
प्रदेश सरकार की ओर से नए जिलों के गठन के लिए आयोग बनाने की चर्चा के बीच भाजपा नेता ओर धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा ने सरकार की मंशा, आर्थिक स्थिति और प्रशासनिक प्राथमिकताओं पर सवाल उठाए हैं।
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