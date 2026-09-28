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एलपीयू में बवाल: 'बाहरी लोगों ने भड़काई हिंसा, चाकू लेकर लड़कियों के हॉस्टल में घुसे'; छात्राएं बोलीं-बचा लो..

Mon, 28 Sep 2026 10:49 AM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, जालंधर
अमर उजाला नेटवर्क, जालंधर Published by: Sharukh Khan Updated Mon, 28 Sep 2026 10:49 AM IST
सार

पंजाब के फगवाड़ा स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) ने छात्रों के हिंसक विरोध के बाद 28 सितंबर से 10 दिनों के लिए रेगुलर क्लास सस्पेंड कर दी हैं और मिड-टर्म परीक्षाएं टाल दी हैं, जिसके बाद छात्र घर लौट रहे हैं।

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LPU Violence Student Claims Outsiders Entered Girls Hostel With Knives Amid Campus Chaos
LPU Violence - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) ने छात्रों के हिंसक विरोध के बाद एक बड़ा फैसला लिया है। यूनिवर्सिटी ने 28 सितंबर से 10 दिनों के लिए नियमित कक्षाएं निलंबित कर दी हैं। इसके साथ ही मध्य-अवधि की परीक्षाएं भी टाल दी गई हैं। इस घोषणा के बाद बड़ी संख्या में छात्र अपने घरों को लौट रहे हैं।


रविवार रात को यूनिवर्सिटी कैंपस में हंगामा और तोड़फोड़ हुई थी। सोमवार सुबह से ही छात्र हॉस्टल छोड़कर अपने घरों के लिए निकलना शुरू हो गए। छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी ने उन्हें 10 दिनों की छुट्टी दी है। उन्हें घर जाने का विकल्प उपलब्ध कराया गया है। 
LPU Violence Student Claims Outsiders Entered Girls Hostel With Knives Amid Campus Chaos
आपबीती बताते हुए छात्र - फोटो : ANI
मध्य-अवधि की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। छात्रों ने कैंपस में हुई घटनाओं की अपनी आपबीती बताई। एक छात्र करण ने कहा कि अभी हालात थोड़े शांत हैं। कैंपस में भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस की मौजूदगी से स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि, कल रात पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज किया था। इस दौरान कैंपस में अफरातफरी का माहौल बन गया था।
LPU Violence Student Claims Outsiders Entered Girls Hostel With Knives Amid Campus Chaos
आपबीती बताते हुए छात्र - फोटो : ANI
कैंपस में हिंसा और तोड़फोड़
स्थानीय गुंडे भी कैंपस में घुस आए थे, जिससे हालात बहुत खराब हो गए। गुंडों ने कई विभागों और पेड़ों में आग लगा दी थी। हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए थे। करण ने बताया कि गुंडे चाकू लेकर लड़कियों के हॉस्टल में घुस गए थे। उन्हें रोकने का कोई तरीका नहीं था। यह सब रात 10 बजे से 12 बजे के बीच हुआ। पुलिस रात 12 बजे के बाद ही कैंपस पहुंची, तब तक हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे।
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LPU Violence Student Claims Outsiders Entered Girls Hostel With Knives Amid Campus Chaos
आपबीती बताते हुए छात्रा - फोटो : ANI
एक छात्रा ने बताया कि गुंडों ने यूनिवर्सिटी हॉल को तहस-नहस कर दिया। कंप्यूटर साइंस बिल्डिंग में आग लगा दी गई और एडमिशन ब्लॉक को भी तोड़ दिया गया। छात्रों द्वारा जीती गई ट्रॉफियां भी तोड़ दी गईं।
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LPU Violence Student Claims Outsiders Entered Girls Hostel With Knives Amid Campus Chaos
लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में बवाल के बाद हाईवे किया जाम - फोटो : पीटीआई
छात्रों की आपबीती और सुरक्षा चिंताएं
छात्रों ने बताया कि वे बहुत डरे हुए थे। एक छात्रा के अनुसार, यह विरोध लड़कियों के लिए हो रहा था, लेकिन लड़कियां खुद को अंदर सुरक्षित महसूस नहीं कर रही थीं। कई छात्रों ने गुंडों का मुकाबला करने का प्रयास किया।
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