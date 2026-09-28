एलपीयू में बवाल: 'बाहरी लोगों ने भड़काई हिंसा, चाकू लेकर लड़कियों के हॉस्टल में घुसे'; छात्राएं बोलीं-बचा लो..

1 of 13 LPU Violence - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स





रविवार रात को यूनिवर्सिटी कैंपस में हंगामा और तोड़फोड़ हुई थी। सोमवार सुबह से ही छात्र हॉस्टल छोड़कर अपने घरों के लिए निकलना शुरू हो गए। छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी ने उन्हें 10 दिनों की छुट्टी दी है। उन्हें घर जाने का विकल्प उपलब्ध कराया गया है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) ने छात्रों के हिंसक विरोध के बाद एक बड़ा फैसला लिया है। यूनिवर्सिटी ने 28 सितंबर से 10 दिनों के लिए नियमित कक्षाएं निलंबित कर दी हैं। इसके साथ ही मध्य-अवधि की परीक्षाएं भी टाल दी गई हैं। इस घोषणा के बाद बड़ी संख्या में छात्र अपने घरों को लौट रहे हैं।

2 of 13 आपबीती बताते हुए छात्र - फोटो : ANI

मध्य-अवधि की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। छात्रों ने कैंपस में हुई घटनाओं की अपनी आपबीती बताई। एक छात्र करण ने कहा कि अभी हालात थोड़े शांत हैं। कैंपस में भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस की मौजूदगी से स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि, कल रात पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज किया था। इस दौरान कैंपस में अफरातफरी का माहौल बन गया था।

3 of 13 आपबीती बताते हुए छात्र - फोटो : ANI

कैंपस में हिंसा और तोड़फोड़

स्थानीय गुंडे भी कैंपस में घुस आए थे, जिससे हालात बहुत खराब हो गए। गुंडों ने कई विभागों और पेड़ों में आग लगा दी थी। हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए थे। करण ने बताया कि गुंडे चाकू लेकर लड़कियों के हॉस्टल में घुस गए थे। उन्हें रोकने का कोई तरीका नहीं था। यह सब रात 10 बजे से 12 बजे के बीच हुआ। पुलिस रात 12 बजे के बाद ही कैंपस पहुंची, तब तक हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे।

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4 of 13 आपबीती बताते हुए छात्रा - फोटो : ANI

एक छात्रा ने बताया कि गुंडों ने यूनिवर्सिटी हॉल को तहस-नहस कर दिया। कंप्यूटर साइंस बिल्डिंग में आग लगा दी गई और एडमिशन ब्लॉक को भी तोड़ दिया गया। छात्रों द्वारा जीती गई ट्रॉफियां भी तोड़ दी गईं।

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5 of 13 लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में बवाल के बाद हाईवे किया जाम - फोटो : पीटीआई