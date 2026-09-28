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एलपीयू में हिंसा: तोड़फोड़-आगजनी से लाठीचार्ज तक, आंसू गैस के गोले भी छोड़े; यूनिवर्सिटी में अब तक क्या हुआ?

Mon, 28 Sep 2026 01:34 PM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, जालंधर
अमर उजाला नेटवर्क, जालंधर Published by: Sharukh Khan Updated Mon, 28 Sep 2026 01:34 PM IST
सार

पंजाब के फगवाड़ा में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) में तोड़फोड़-आगजनी के बाद पुलिस और छात्रों में टकराव हुआ। इसके बाद डीआईजी-एसएसपी की गाड़ियां तोड़ीं गईं। इस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। पुलिस ने अज्ञात पर दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज की है। मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है।

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LPU Protest Erupts into Violence After Alleged Assault and Student Suicide Reports
lpu violence - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
पंजाब के फगवाड़ा स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) में कथित दुष्कर्म और एक छात्रा की आत्महत्या की खबर को लेकर शनिवार रात शुरू हुआ बवाल रविवार देर रात तक जारी रहा। रातभर तोड़फोड़ और आगजनी के बाद छात्रों ने जालंधर-फगवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया।


शाम को एक बार फिर विश्वविद्यालय के बाहर छात्रों और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई। पुलिस के लाठीचार्ज के बाद हालात तेजी से बिगड़ गए। छात्रों ने पुलिस पर पथराव किया और पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। 
 
LPU Protest Erupts into Violence After Alleged Assault and Student Suicide Reports
लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में आगजनी - फोटो : पीटीआई
पंजाब के फगवाड़ा स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) में कथित दुष्कर्म और एक छात्रा की आत्महत्या की खबर को लेकर शनिवार रात शुरू हुआ बवाल रविवार देर रात तक जारी रहा। रातभर तोड़फोड़ और आगजनी के बाद छात्रों ने जालंधर-फगवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया।

 
LPU Protest Erupts into Violence After Alleged Assault and Student Suicide Reports
लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में आगजनी - फोटो : पीटीआई
शाम को एक बार फिर विश्वविद्यालय के बाहर छात्रों और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई। पुलिस के लाठीचार्ज के बाद हालात तेजी से बिगड़ गए। छात्रों ने पुलिस पर पथराव किया और पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। 
 
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LPU Protest Erupts into Violence After Alleged Assault and Student Suicide Reports
लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में बवाल में घायल पुलिसकर्मी - फोटो : पीटीआई
विवि में छात्रों की 10 दिन के लिए छुट्टी कर गई है। छात्रों को घर जाने के लिए कह दिया गया है। टकराव में मीडिया से जुड़े वाहनों को भी नुकसान पहुंचने की जानकारी सामने आई है। घटनास्थल पर देर शाम तक भारी पुलिस बल तैनात रहा।

 
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LPU Protest Erupts into Violence After Alleged Assault and Student Suicide Reports
लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में बवाल के बाद हाईवे किया जाम - फोटो : पीटीआई
पुलिस छात्रों को समझाकर प्रदर्शन खत्म कराने का प्रयास कर रही थी। इसी दौरान छात्रों की ओर से बोतलें फेंके जाने की जानकारी सामने आई। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया। मौके पर मौजूद छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने लड़के-लड़कियों दोनों पर लाठियां बरसाई। 
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