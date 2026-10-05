इंदौर: पेड़ों की कटाई पर बवाल, अधिकारी और पर्यावरणप्रेमी आमने सामने

1 of 2 बड़ी संख्या में काटे गए पेड़। फोटो- जयेश मालवीय। - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर







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इंदौर में एक तरफ हरियाली बढ़ाने और पुराने पेड़ों को बचाने के लगातार दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एमओजी लाइन क्षेत्र में 25 से अधिक हरे-भरे पेड़ों की कटाई का मामला सामने आया है। इस कार्रवाई ने नगर निगम और संबंधित प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद पर्यावरण प्रेमी मंच के सदस्य तुरंत मौके पर पहुंचे और चल रही पेड़ कटाई का जोरदार विरोध जताया। विरोध प्रदर्शन के दौरान मंच के सदस्यों ने नगर निगम से पेड़ काटने की पूरी प्रक्रिया को सार्वजनिक करने की मांग की। मौके पर मौजूद उद्यान विभाग के अधिकारियों ने पर्यावरण प्रेमियों को अनुमति से जुड़ा एक पत्र दिखाया। इस दौरान काटे गए पेड़ों की लकड़ियों को नगर निगम के स्टोर में भिजवाते हुए भी देखा गया। पर्यावरण प्रेमी मंच का आरोप है कि जिन पेड़ों को ट्रांसप्लांट यानी स्थानांतरित किया जाना था, उन्हें भी नियम विरुद्ध तरीके से ऊपर से काट दिया गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि इतनी संवेदनशील प्रक्रिया के दौरान मौके पर कोई तकनीकी विशेषज्ञ मौजूद नहीं था।

2 of 2 ट्रांसप्लांट वाले पेड़ों को भी बुरी तरह से काट दिया गया। - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर