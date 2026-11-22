इंदौर के एरोड्रम क्षेत्र में प्रॉपर्टी विवाद में अपनी बहन और पिता की हत्या करने वाले आरोपी हर्ष यादव को खोजने के लिए इंदौर पुलिस दिल्ली पुलिस की मदद लेगी, क्योंकि हत्या के बाद वह दिल्ली भाग गया है।

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आरोपी ने बेहद ठंडे दिमाग से हत्या की प्लानिंग की थी और भागने की योजना भी पहले से बनाई थी। इसके लिए उसने फ्लाइट से दिल्ली का टिकट कराया था और हत्या के बाद सुबह की फ्लाइट से दिल्ली चला गया। मोबाइल बंद होने के कारण पुलिस उसकी लोकेशन भी ट्रेस नहीं कर पा रही है।आरोपी हर्ष किराए के मकान में रहता था और खुद अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीदना चाहता था, लेकिन पिता इसके लिए तैयार नहीं थे। इसी कारण उसने दोनों को रास्ते से हटाने का फैसला लिया, ताकि खरीदी गई प्रॉपर्टी का वारिस वह खुद बन जाए।

दोस्त को किया हत्या के लिए तैयार



पिता की हत्या के लिए उसने अरिहंत नगर स्थित खुद के किराए के फ्लैट को चुना। रिक्शा चलाने वाले दोस्त के जरिए वह पिता को फ्लैट पर लाया और उन पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। इसके बाद दोस्त के रिक्शे से ही उसने लाश को कचरे के ढेर में फेंक दिया।

पिता की हत्या के बाद वह बहन हर्षिता की हत्या करने एरोड्रम क्षेत्र गया था। बहन ने दरवाजा खोला तो उसने उस प्रॉपर्टी के दस्तावेजों के बारे में पूछा जो पिता ने हर्षिता के नाम पर खरीदी थी, लेकिन उसने नहीं बताया। इसके बाद आरोपी ने हर्षिता के दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया और अपने साथी के साथ भाग गया। अब पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है और वह किन-किन लोगों के संपर्क में रह सकता है, इसकी जानकारी भी जुटाई जा रही है।