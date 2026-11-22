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कांग्रेस नेताओं ने गांधीवादी तरीके से विरोध जताते हुए नगर निगम की रिमूवल टीम यानी पीली गैंग के सामने अनोखे अंदाज में अपनी बात रखी। कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव, विवेक खंडेलवाल सहित अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पीली गैंग के कर्मचारियों को नमस्कार किया। इसके बाद उनके सामने साष्टांग दंडवत होकर आरती उतारी और शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया।इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने विनम्रता से अपील करते हुए कहा कि बहुत हो गया, अब इन लोगों पर रहम करो। उन्होंने आरोप लगाया कि भूमाफियाओं, बिल्डरों और अधिकारियों के दबाव में आकर गरीब सब्जी विक्रेताओं पर इतना जुल्म मत ढहाओ। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि रोजी-रोटी छीने जाने से छोटे व्यापारियों और उनके परिवारों पर गंभीर आर्थिक असर पड़ रहा है।कुछ देर तक चले इस प्रदर्शन के बाद नगर निगम की रिमूवल टीम वहां से रवाना हो गई। हालांकि, सब्जी विक्रेताओं का धरना जारी है। विक्रेताओं का कहना है कि वे वर्षों से यहां सब्जी बेचकर अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे हैं। मंडी हटाए जाने से उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। सब्जी विक्रेताओं की मांग है कि उन्हें फूटी कोठी ब्रिज के नीचे ही जगह उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे दोबारा अपना कारोबार शुरू कर सकें।