इंदौर के राजवाड़ा क्षेत्र में रविवार सुबह साढ़े 9 बजे नगर कीर्तन निकलेगा, जिसमें सिख समाज के लोग शामिल होंगे।



नारी आदिशक्ति धरा संस्था द्वारा डीबीएम परिसर में महिलाओं के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसका समय दोपहर ढाई बजे रखा गया है।



पुरातत्व विभाग ने रविवार सुबह 9 बजे हेरिटेज वॉक आयोजित की है। इसमें लालबाग पैलेस का भ्रमण कराया जाएगा।



सेंट पॉल स्कूल के पूर्व छात्रों का मिलन समारोह स्कूल परिसर में आयोजित किया गया है। सुबह साढ़े 9 बजे से इसका समय रखा गया है।

