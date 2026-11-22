इंदौर में आज क्या है खास, जानिए आप: इंदौर में निकलेगा नगर कीर्तन, होगी हेरिटेज वॉक
रविवार को इंदौर में संगीत के आयोजन भी होंगे और धार्मिक आयोजन भी हो रहे हैं। इसके अलावा अब पूर्व छात्रों के मिलन समारोह भी आयोजित हो रहे हैं। इसके अलावा चित्रकला स्पर्धा भी रखी गई है।
विस्तार
इंदौर में रविवार को कई धार्मिक व सामाजिक आयोजन हो रहे हैं। गुरुनानक के प्रकाश पर्व पर नगर कीर्तन निकलेगा, जबकि पुरातत्व विभाग ने विश्व धरोहर सप्ताह के तहत हेरिटेज वॉक आयोजित की है। जिसमें शामिल होकर लोग इंदौर का इतिहास जान रहे हैं।
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इंदौर के राजवाड़ा क्षेत्र में रविवार सुबह साढ़े 9 बजे नगर कीर्तन निकलेगा, जिसमें सिख समाज के लोग शामिल होंगे।
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नारी आदिशक्ति धरा संस्था द्वारा डीबीएम परिसर में महिलाओं के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसका समय दोपहर ढाई बजे रखा गया है।
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पुरातत्व विभाग ने रविवार सुबह 9 बजे हेरिटेज वॉक आयोजित की है। इसमें लालबाग पैलेस का भ्रमण कराया जाएगा।
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सेंट पॉल स्कूल के पूर्व छात्रों का मिलन समारोह स्कूल परिसर में आयोजित किया गया है। सुबह साढ़े 9 बजे से इसका समय रखा गया है।
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वामा साहित्य मंच द्वारा दोपहर डेढ़ बजे काव्य संग्रह 'छू लो आसमान' का विमोचन किया जाएगा। यह पुस्तक उषा गुप्ता ने लिखी है।