इंदौरः दो लोगों की मौत के बाद भी राजबाड़ा की भीड़ में दौड़ रही बसें, ई-बसों की जगह पर कारों ने किया कब्जा

1 of 2 राजबाड़ा पर भीड़ में दौड़ रही बसें, ई बसों की जगह पर कारों का कब्जा। - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर







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इंदौर के प्रसिद्ध राजबाड़ा क्षेत्र में हाल ही में हुए दर्दनाक पीएम ई-बस हादसे के बाद ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय प्रशासन हरकत में आ गया है। सोमवार से राजबाड़ा के मुख्य क्षेत्र में सभी पीएम ई-बसों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। हालांकि बसों का प्रवेश बंद होने से जो जगह खाली हुई है, वहां अब चार पहिया वाहनों ने कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। अब ट्रैफिक पुलिस को दिन-रात इन कारों को हटाने और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है।

2 of 2 हादसे वाली जगह पर लोगों ने खड़ी की कारें, बसें भी धड़ल्ले से दौड़ रही हैं। - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर