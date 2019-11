डॉक्टर ने महिला को दी नई जिंदगी, बिना हड्डी काटे महज 3.5 सेंटीमीटर चीरा लगा रीढ़ को किया सीधा

{"_id":"5dd50b228ebc3e54e80925f9","slug":"neurosurgeon-of-lohia-sansthan-gave-new-life-to-lady","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0921\u0949\u0915\u094d\u091f\u0930 \u0928\u0947 \u092e\u0939\u093f\u0932\u093e \u0915\u094b \u0926\u0940 \u0928\u0908 \u091c\u093f\u0902\u0926\u0917\u0940, \u092c\u093f\u0928\u093e \u0939\u0921\u094d\u0921\u0940 \u0915\u093e\u091f\u0947 \u092e\u0939\u091c 3.5 \u0938\u0947\u0902\u091f\u0940\u092e\u0940\u091f\u0930 \u091a\u0940\u0930\u093e \u0932\u0917\u093e \u0930\u0940\u0922\u093c \u0915\u094b \u0915\u093f\u092f\u093e \u0938\u0940\u0927\u093e","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क/अमर उजाला, लखनऊ, Updated Wed, 20 Nov 2019 03:16 PM IST

ऑपरेशन के बाद ठीक हुई महिला, यूं तिरछी हो गई थी रीढ़ की हड्डी, सर्जरी से इस तरह किया सीधा - फोटो : अमर उजाला

डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के न्यूरो सर्जन ने रीढ़ की हड्डी तिरछी होने की वजह से चलने फिरने में असमर्थ महिला को मिनिमल इनवेसिव सर्जरी के जरिये फिर से चलने लायक बना दिया है। खास बात है कि इस सर्जरी में रीढ़ को सीधा करने के लिए उसकी हड्डी नहीं काटनी पड़ी। महज 3.5 सेंटीमीटर के चीरे से टेढ़ी रीढ़ को सीधा कर दिया गया। सर्जरी के दूसरे दिन ही महिला चलने फिरने लगी।

केस स्टडी : सात साल से पीठ में दर्द रहता था

राजधानी निवासी 59 वर्षीय मंजू को करीब सात साल से पीठ में दर्द रहता था। चिकित्सकों को दिखाया तो वे सिंकाई और दर्द की दवाएं देते रहे। दवा खाने के बाद भी उन्हें आराम नहीं मिला। धीरे-धीरे दर्द बढ़ता गया। दोनों पैरों में भी दर्द रहने लगा। स्थिति यह हो गई कि वह 50 मीटर चलने में भी असमर्थ हो गईं।





Only 3.5 cm without cutting. Made the spine straight with an incision