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आईआरसीटीसी मई में कराएगा यूरोप की सैर, देनी होगी ये कीमत, बुकिंग के लिए यहां करें संपर्क
न्यूज डेस्क, अमर उजाला लखनऊ, Updated Thu, 11 Apr 2019 04:38 PM IST
आईआरसीटीसी मई में यूरोप की सैर कराएगा। 11 दिन व 10 रातों का पैकेज बुधवार को लॉन्च किया गया। इसके तहत यूरोप में फ्रांस, स्विटजरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली व वेटिकन सिटी घूमने का मौका मिलेगा।