न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ, Updated Mon, 13 Jul 2020 08:53 PM IST

Cbse 12th Result 2020 Topper Lucknow Girl Divyanshi Jain Who Score 600 Out Of 600: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) में दिव्यांशी जैन ने 12वीं में 600 में से 600 नंबर हासिल करके इतिहास रच दिया है। नवयुग रेडियंस स्कूल की छात्रा दिव्यांशी की इस सफलता के बाद स्कूल से लेकर आस-पड़ोस और परिचित रिश्तेदारों में बधाई देने का तांता लग गया।