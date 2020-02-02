पत्नी का सिर काटा और चल दिया थाने की ओर, कहता रहा-‘सीता राम सीता’, वीडियो बनाते रहे लोग

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पति ने पत्नी का सिर काटा
- फोटो : अमर उजाला
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पत्नी का सिर लेकर पहुंचा युवक
- फोटो : अमर उजाला
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मर्डर
- फोटो : amar ujala
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मर्डर
- फोटो : amar ujala
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घटनास्थल पर मौजूद पुलिसकर्मी।
- फोटो : amar ujala
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घटनास्थल पर मौजूद पुलिस अधीक्षक अरविंद चतुर्वेदी।
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मर्डर
- फोटो : amar ujala