बच्चों और किशोरों के सामान्य विकास के लिए संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और नियमित शारीरिक गतिविधि जरूरी हैं। यदि बच्चे की लंबाई अपेक्षा के अनुसार नहीं बढ़ रही है, तो बाल रोग विशेषज्ञ से सलाह लें। कैल्शियम या विटामिन की खुराक बिना जरूरत और चिकित्सकीय सलाह के न लें।



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नोट - ध्यान रहे, योग लचीलापन और पोश्चर बेहतर करने में मदद कर सकता है, लेकिन लंबाई बढ़ने की गारंटी नहीं देता। खासकर वयस्कों में, हड्डियों की ग्रोथ प्लेट बंद होने के बाद योग से हड्डियों की लंबाई नहीं बढ़ती।

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