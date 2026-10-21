December Wedding 3 Yoga Poses : दिसंबर में आपकी शादी होने वाली है और आप चाहते हैं कि शादी के दिन आपका लुक शानदार दिखे, शरीर में फुर्ती रहे और चेहरे पर आत्मविश्वास नजर आए? तो तैयारी शुरू करने के लिए आखिरी दिनों का इंतजार न करें। शादी की तैयारियों में कपड़ों की खरीदारी, मेकअप, ज्वेलरी और दूसरी व्यवस्थाओं के बीच अपनी सेहत का ध्यान रखना भी जरूरी है। ऐसे में रोजाना कुछ समय योग के लिए निकालना आपके रूटीन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है।

योग शरीर की लचक, संतुलन और मानसिक सुकून को बेहतर बनाने में सहायक हो सकता है। नेशनल सेंटर फॉर कॉम्प्लिमेंट्री एंड इंटीग्रेटिव हेल्थ के अनुसार, नियमित योग अभ्यास तनाव कम करने, नींद और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। हालांकि, केवल कुछ दिनों तक योग करने से वजन घटने या शरीर में बड़े बदलाव की गारंटी नहीं होती। अगर दिसंबर में आपकी शादी है, तो अभी से अपनी दिनचर्या में तीन आसान योगासन शामिल करने पर विचार कर सकते हैं। इनमें ताड़ासन, भुजंगासन और बालासन शामिल हैं। अपनी क्षमता के अनुसार इनका अभ्यास करें और जरूरत पड़ने पर योग प्रशिक्षक की मदद लें। आइए जानते हैं कि ये तीन योगासन किस तरह आपके फिटनेस रूटीन का हिस्सा बन सकते हैं।