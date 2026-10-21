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योग टिप्स: शादी से पहले शुरू कर दें इन तीन आसनों का अभ्यास, सेहत और सुंदरता दोनों पर दिखेगा असर!

Thu, 22 Oct 2026 07:00 AM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Thu, 22 Oct 2026 07:00 AM IST
सार

December Wedding Fitness: दिसंबर में शादी है तो अपनी तैयारी आज से शुरू करें। ताड़ासन, भुजंगासन और बालासन को अपनी क्षमता के अनुसार दिनचर्या में शामिल करें। नियमित अभ्यास, संतुलित खानपान और पर्याप्त आराम से आप शादी के खास दिन के लिए बेहतर फिटनेस और आत्मविश्वास की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं।

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December Wedding Fitness: 3 Yoga Poses You Can Practice at Home
शादी से पहले करें ये योगासन - फोटो : AI

December Wedding 3 Yoga Poses : दिसंबर में आपकी शादी होने वाली है और आप चाहते हैं कि शादी के दिन आपका लुक शानदार दिखे, शरीर में फुर्ती रहे और चेहरे पर आत्मविश्वास नजर आए? तो तैयारी शुरू करने के लिए आखिरी दिनों का इंतजार न करें। शादी की तैयारियों में कपड़ों की खरीदारी, मेकअप, ज्वेलरी और दूसरी व्यवस्थाओं के बीच अपनी सेहत का ध्यान रखना भी जरूरी है। ऐसे में रोजाना कुछ समय योग के लिए निकालना आपके रूटीन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है।

योग शरीर की लचक, संतुलन और मानसिक सुकून को बेहतर बनाने में सहायक हो सकता है। नेशनल सेंटर फॉर कॉम्प्लिमेंट्री एंड इंटीग्रेटिव हेल्थ के अनुसार, नियमित योग अभ्यास तनाव कम करने, नींद और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। हालांकि, केवल कुछ दिनों तक योग करने से वजन घटने या शरीर में बड़े बदलाव की गारंटी नहीं होती।

अगर दिसंबर में आपकी शादी है, तो अभी से अपनी दिनचर्या में तीन आसान योगासन शामिल करने पर विचार कर सकते हैं। इनमें ताड़ासन, भुजंगासन और बालासन शामिल हैं। अपनी क्षमता के अनुसार इनका अभ्यास करें और जरूरत पड़ने पर योग प्रशिक्षक की मदद लें। आइए जानते हैं कि ये तीन योगासन किस तरह आपके फिटनेस रूटीन का हिस्सा बन सकते हैं।
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December Wedding Fitness: 3 Yoga Poses You Can Practice at Home
ताड़ासन - फोटो : Amar ujala

ताड़ासन से करें दिन की शुरुआत

ताड़ासन एक सरल योगासन है, जिसे सही तरीके से करने पर शरीर की मुद्रा और संतुलन पर काम करने में मदद मिल सकती है। इसे करने के लिए सीधे खड़े हो जाएं, दोनों पैरों के बीच थोड़ा अंतर रखें और हाथों को धीरे-धीरे ऊपर उठाएं। अपनी क्षमता के अनुसार शरीर को लंबा खींचें और सामान्य रूप से सांस लेते रहें।

शुरुआत में 15 से 20 सेकंड तक इस स्थिति में रहें। आराम मिलने पर इसे दो से तीन बार दोहरा सकते हैं। संतुलन बनाए रखने में परेशानी हो तो दीवार का सहारा लें। यह आसन शादी की तैयारियों के दौरान अपनी दिनचर्या में हल्की शारीरिक गतिविधि शामिल करने का एक आसान विकल्प हो सकता है।
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भुजंगासन - फोटो : Amar Ujala

भुजंगासन से शरीर को दें स्ट्रेच

भुजंगासन को कोबरा पोज भी कहा जाता है। इसे करने के लिए पेट के बल लेटें और हथेलियों को कंधों के पास रखें। सांस लेते हुए छाती को धीरे-धीरे ऊपर उठाएं। कोहनियों को हल्का मोड़कर रखें और कमर पर जरूरत से ज्यादा दबाव न डालें।

शुरुआत में कुछ सेकंड तक ही इस मुद्रा में रहें और फिर धीरे-धीरे सामान्य स्थिति में लौट आएं। अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार इसका अभ्यास करें। यह योगासन पीठ और धड़ को स्ट्रेच करने में मदद कर सकता है। यदि आपको कमर या गर्दन में दर्द है, तो इसे करने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।

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बालासन - फोटो : istock

बालासन से पाएं आराम और सुकून

शादी की तैयारियों के दौरान खरीदारी, मेहमानों की व्यवस्था और दूसरे कामों के कारण थकान और तनाव महसूस हो सकता है। ऐसे में बालासन आपके योग रूटीन में आराम देने वाली मुद्रा के रूप में शामिल किया जा सकता है।

इसे करने के लिए घुटनों के बल बैठें और धीरे-धीरे आगे झुकते हुए माथे को मैट की ओर ले जाएं। हाथों को आगे फैलाएं या शरीर के बगल में आराम से रखें। जितनी देर सहज महसूस हो, उतनी देर सामान्य सांस लेते रहें। घुटनों में परेशानी होने पर इस आसन को जबरदस्ती न करें।
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योग - फोटो : Adobe Stock

रोजाना कितनी देर करें योग?

शुरुआत में 10 से 15 मिनट का हल्का योग रूटीन अपनाया जा सकता है। अभ्यास के दौरान सांस सामान्य रखें, शरीर पर जरूरत से ज्यादा दबाव न डालें और दर्द होने पर तुरंत रुक जाएं। योग के साथ संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद, पानी और नियमित शारीरिक गतिविधि भी जरूरी है।

ध्यान रखें कि शादी से पहले फिटनेस का लक्ष्य केवल अच्छा दिखना नहीं, बल्कि स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करना भी होना चाहिए। यदि आपको कोई पुरानी बीमारी, चोट या अन्य स्वास्थ्य समस्या है, तो अभ्यास शुरू करने से पहले डॉक्टर या योग्य योग प्रशिक्षक से सलाह लें।

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नोट: ये लेख योग विशेषज्ञ की सलाह से तैयार किया गया है। किसी तरह की स्वास्थ्य या शारीरिक समस्या होने पर चिकित्सकीय परामर्श के बाद ही अभ्यास करें।
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