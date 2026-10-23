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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Lifestyle ›   Yoga and Health ›   10-Minute Morning Yoga: Simple Benefits for Your Body and Mind

योग टिप्स: सुबह उठकर सिर्फ 10 मिनट करें योग, दिन की शुरुआत हो सकती है बेहतर

Sat, 24 Oct 2026 07:30 AM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Sat, 24 Oct 2026 07:30 AM IST
सार

10 Minute Morning Yoga Routine: सुबह के 10 मिनट योग से शुरुआत करना शरीर और मन की देखभाल की दिशा में एक अच्छा कदम हो सकता है। नियमितता बनाए रखें और अपनी क्षमता के अनुसार धीरे-धीरे आगे बढ़ें।

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10-Minute Morning Yoga: Simple Benefits for Your Body and Mind
10 मिनट योगाभ्यास के फायदे - फोटो : AI

10 Minute Morning Yoga Benefits: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई लोगों के पास एक्सरसाइज या योग के लिए ज्यादा समय नहीं होता। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सुबह सिर्फ 10 मिनट योग करने से भी शरीर को फायदा मिल सकता है? इसका जवाब हां है। नियमित रूप से किया गया छोटा योगाभ्यास भी अच्छी शुरुआत हो सकता है। इससे शरीर को सक्रिय करने, लचीलेपन पर काम करने और मन को शांत रखने में मदद मिल सकती है।



योग सिर्फ कठिन आसनों या लंबे अभ्यास का नाम नहीं है। शुरुआती लोग घर पर ही आसान स्ट्रेचिंग, ताड़ासन, मार्जरी आसन और कुछ मिनट के श्वास अभ्यास से शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि, 10 मिनट का योग पूरे दिन की शारीरिक गतिविधि का विकल्प नहीं है। बेहतर स्वास्थ्य के लिए संतुलित खानपान, पर्याप्त नींद और नियमित शारीरिक गतिविधि भी जरूरी है। आइए जानते हैं कि सुबह के 10 मिनट योग से क्या फायदे मिल सकते हैं, शुरुआत कैसे करें और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

सुबह 10 मिनट योग करने के 5 संभावित फायदे


1.शरीर को सक्रिय करने में मदद

सुबह हल्के योगासन और स्ट्रेचिंग करने से मांसपेशियों और जोड़ों को धीरे-धीरे गति मिलती है। इससे सुबह की जकड़न कम महसूस हो सकती है और दिन की शुरुआत अधिक सहज हो सकती है।


2. लचीलेपन में सुधार

ताड़ासन, हल्की स्ट्रेचिंग और मार्जरी आसन जैसे अभ्यास नियमित रूप से करने पर शरीर के लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। शुरुआत में आसान आसन चुनें और शरीर पर जरूरत से ज्यादा दबाव न डालें।


3. तनाव कम करने में मदद

धीमी और सहज सांसों के साथ योग करने से मन को शांत करने और तनाव संभालने में मदद मिल सकती है। सुबह कुछ मिनट अपने शरीर और सांसों पर ध्यान केंद्रित करना मानसिक सुकून के लिए उपयोगी आदत बन सकता है।


4. शरीर के संतुलन पर काम

ताड़ासन और अपनी क्षमता के अनुसार किए गए संतुलन वाले आसन शरीर की स्थिरता और शारीरिक जागरूकता को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। अभ्यास के दौरान जरूरत हो तो दीवार या किसी स्थिर सहारे का इस्तेमाल करें।


5. नियमित व्यायाम की आदत बनाना

अगर आपको लंबे समय तक व्यायाम करने में कठिनाई होती है, तो 10 मिनट से शुरुआत करना आसान हो सकता है। धीरे-धीरे अपनी सुविधा के अनुसार समय बढ़ाकर नियमित शारीरिक गतिविधि की आदत विकसित कर सकते हैं।

10 मिनट योग की शुरुआत कैसे करें?

  • 2 मिनट: हल्की वार्मअप और गर्दन, कंधों की सहज मूवमेंट।
  • 3 मिनट: ताड़ासन और आसान स्ट्रेचिंग।
  • 2 मिनट: मार्जरी आसन या कोई सहज, आरामदायक योगासन।
  • 3 मिनट: धीमी सांसों पर ध्यान और विश्राम।

यह एक शुरुआती उदाहरण है, कोई अनिवार्य दिनचर्या नहीं। अपनी क्षमता के अनुसार अभ्यास करें।

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नोट: ये लेख योग विशेषज्ञ की सलाह से तैयार किया गया है। किसी तरह की स्वास्थ्य या शारीरिक समस्या होने पर चिकित्सकीय परामर्श के बाद ही अभ्यास करें।

 
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