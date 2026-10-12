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योग टिप्स: दिमाग में चलती रहती हैं हजारों बातें? मन को शांत करने के लिए करें ये योग

Tue, 13 Oct 2026 09:39 AM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Tue, 13 Oct 2026 09:39 AM IST
सार

5 Minute Yoga For Stress Relief: तनाव के बीच खुद के लिए 5 मिनट निकालना एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। धीमी सांस, हल्की स्ट्रेचिंग और शांत बैठने जैसे आसान अभ्यास आजमाएं। अपने शरीर की सीमाओं का ध्यान रखें और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की मदद लेने में संकोच न करें।

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5-Minute Yoga for Stress Relief: Simple Poses to Calm Your Mind
स्ट्रेस कम करने के लिए योग - फोटो : AI

Stress Relief Yoga: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में काम का दबाव, नींद की कमी और रोजमर्रा की चिंताएं कई लोगों को तनाव और बेचैनी महसूस करा सकती हैं। कभी मन शांत नहीं रहता, तो कभी छोटी-छोटी बातें भी परेशान करने लगती हैं। ऐसे में अपनी दिनचर्या से सिर्फ 5 मिनट निकालकर हल्के योग और सांस से जुड़े अभ्यास करना आराम महसूस करने में मदद कर सकता है। योग तनाव को पूरी तरह खत्म करने का कोई जादुई तरीका नहीं है, लेकिन नियमित अभ्यास शरीर को आराम देने और वर्तमान पल पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकता है।

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5-Minute Yoga for Stress Relief: Simple Poses to Calm Your Mind
प्राणायाम - फोटो : ai

स्ट्रेस कम करने के लिए 5 मिनट का योग रूटीन


गहरी और धीमी सांस लें 

रोज एक मिनट सांसों पर ध्यान दें। किसी शांत जगह पर आराम से बैठें। अपनी सांस को बिना जोर लगाए धीरे-धीरे अंदर लें और सहज तरीके से बाहर छोड़ें। सांस छोड़ने पर थोड़ा अधिक समय देने की कोशिश कर सकते हैं। अगर चक्कर या असहजता महसूस हो, तो सामान्य रूप से सांस लें।
5-Minute Yoga for Stress Relief: Simple Poses to Calm Your Mind
गर्दन और कंघों को स्ट्रेच करें - फोटो : AI

गर्दन और कंधों को आराम दें 

सीधे बैठकर कंधों को धीरे-धीरे ऊपर उठाएं और फिर ढीला छोड़ दें। गर्दन को आरामदायक सीमा में हल्का दाएं-बाएं घुमाएं। झटके न दें और दर्द होने पर तुरंत रुक जाएं। यह अभ्यास लंबे समय तक बैठकर काम करने वालों के लिए उपयोगी हो सकता है। इसका अभ्यास हर दिन 60 सेकंड तक करें।
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5-Minute Yoga for Stress Relief: Simple Poses to Calm Your Mind
बालासन - फोटो : AI

बालासन करें

योग मैट पर घुटनों के बल बैठें और आरामदायक सीमा तक शरीर को आगे झुकाएं। माथे को सहारा दें और हाथों को आगे फैलाएं या शरीर के पास रखें। सामान्य सांस लेते रहें। घुटनों या पीठ में परेशानी होने पर इस आसन को छोड़ दें या आसान विकल्प अपनाएं। बालासन का अभ्यास भी रोजाना एक मिनट तक करें।
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5-Minute Yoga for Stress Relief: Simple Poses to Calm Your Mind
मार्जरी आसन - फोटो : AI

कैट-काउ स्ट्रेच 

नियमित एक मिनट मार्जरी आसन का अभ्यास करें। इसके लिए हाथों और घुटनों के सहारे आएं। सांस लेते हुए छाती को हल्का आगे खोलें और सांस छोड़ते हुए पीठ को धीरे से गोल करें। हर गतिविधि को सांस के साथ आराम से करें। यह अभ्यास रीढ़ की हल्की गतिशीलता और शरीर के तनाव को कम महसूस करने में मदद कर सकता है।
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