Stress Relief Yoga: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में काम का दबाव, नींद की कमी और रोजमर्रा की चिंताएं कई लोगों को तनाव और बेचैनी महसूस करा सकती हैं। कभी मन शांत नहीं रहता, तो कभी छोटी-छोटी बातें भी परेशान करने लगती हैं। ऐसे में अपनी दिनचर्या से सिर्फ 5 मिनट निकालकर हल्के योग और सांस से जुड़े अभ्यास करना आराम महसूस करने में मदद कर सकता है। योग तनाव को पूरी तरह खत्म करने का कोई जादुई तरीका नहीं है, लेकिन नियमित अभ्यास शरीर को आराम देने और वर्तमान पल पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकता है।