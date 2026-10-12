Stress Relief Yoga: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में काम का दबाव, नींद की कमी और रोजमर्रा की चिंताएं कई लोगों को तनाव और बेचैनी महसूस करा सकती हैं। कभी मन शांत नहीं रहता, तो कभी छोटी-छोटी बातें भी परेशान करने लगती हैं। ऐसे में अपनी दिनचर्या से सिर्फ 5 मिनट निकालकर हल्के योग और सांस से जुड़े अभ्यास करना आराम महसूस करने में मदद कर सकता है। योग तनाव को पूरी तरह खत्म करने का कोई जादुई तरीका नहीं है, लेकिन नियमित अभ्यास शरीर को आराम देने और वर्तमान पल पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकता है।
योग टिप्स: दिमाग में चलती रहती हैं हजारों बातें? मन को शांत करने के लिए करें ये योग
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Tue, 13 Oct 2026 09:39 AM IST
सार
5 Minute Yoga For Stress Relief: तनाव के बीच खुद के लिए 5 मिनट निकालना एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। धीमी सांस, हल्की स्ट्रेचिंग और शांत बैठने जैसे आसान अभ्यास आजमाएं। अपने शरीर की सीमाओं का ध्यान रखें और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की मदद लेने में संकोच न करें।
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