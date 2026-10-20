Yoga to boost memory: क्या आपको छोटी-छोटी बातें याद रखने में परेशानी होती है? कभी किसी का नाम भूल जाना, जरूरी सामान रखकर उसकी जगह याद न रहना या कोई काम करने के बाद भी उसे भूल जाना आम अनुभव हो सकता है। हालांकि, अगर भूलने की समस्या बार-बार होने लगे, तो अपनी दिनचर्या और सेहत पर ध्यान देना जरूरी है।





तनाव, नींद की कमी, व्यायाम न करना और असंतुलित जीवनशैली एकाग्रता तथा याददाश्त को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना मददगार हो सकता है। तनाव, नींद की कमी, व्यायाम न करना और असंतुलित जीवनशैली एकाग्रता तथा याददाश्त को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना मददगार हो सकता है। योग केवल शरीर को लचीला बनाने का अभ्यास नहीं है, बल्कि यह तनाव कम करने, मन को शांत रखने और एकाग्रता बढ़ाने में भी सहायक हो सकता है। नियमित योगाभ्यास और प्राणायाम से मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद मिल सकती है। हालांकि, यह समझना जरूरी है कि कोई भी योगासन भूलने की समस्या को ठीक करने की गारंटी नहीं देता। इसके लिए पर्याप्त नींद, पौष्टिक भोजन, शारीरिक गतिविधि और मानसिक रूप से सक्रिय रहना भी जरूरी है।



आइए जानते हैं ऐसे पांच योगासन और अभ्यास, जिन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप एकाग्रता और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं।