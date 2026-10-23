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Morning Yoga Routine: स्वस्थ रहने और दिनभर एक्टिव महसूस करने के लिए योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है। लेकिन अक्सर लोगों के मन में सवाल रहता है कि सुबह कितने बजे योग करना चाहिए, खाली पेट योग करना सही है या नहीं और रोज कितनी देर अभ्यास करने से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। योग की शुरुआत करने वाले लोगों के लिए इन सवालों के जवाब जानना बेहद जरूरी है।

सुबह योग करने का सबसे अच्छा समय कौन-सा है? योगाभ्यास के लिए सुबह का समय अच्छा माना जाता है। खासकर सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के बाद के शुरुआती घंटों में शांत वातावरण के बीच योग करना सुविधाजनक हो सकता है। हालांकि, योग करने के लिए सुबह 4 बजे उठना अनिवार्य नहीं है। आप अपनी दिनचर्या के अनुसार सुबह 6 से 8 बजे के बीच भी योग कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि आप नियमित रूप से अभ्यास करें और अपनी शारीरिक क्षमता का ध्यान रखें। आयुष मंत्रालय के योग संबंधी दिशानिर्देशों में भी सुबह के समय योगाभ्यास को प्राथमिकता दी गई है।

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सुबह कितनी देर योगाभ्यास करना चाहिए?

अगर आप पहली बार योग करना शुरू कर रहे हैं, तो शुरुआत में 10 से 15 मिनट का अभ्यास पर्याप्त हो सकता है। धीरे-धीरे समय बढ़ाकर 20 से 30 मिनट तक किया जा सकता है। नियमित अभ्यास करने वाले लोग अपनी क्षमता और जरूरत के अनुसार 30 से 45 मिनट का सत्र रख सकते हैं। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के कॉमन योग प्रोटोकॉल में लगभग 45 मिनट का अभ्यास क्रम भी शामिल है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति को शुरुआत से ही इतने समय तक योग करना जरूरी है।

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क्या सुबह खाली पेट योग करना चाहिए?

आमतौर पर योगासन खाली पेट करना बेहतर माना जाता है। आयुष मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, भारी भोजन के बाद लगभग 3 से 4 घंटे और हल्का नाश्ता करने के बाद करीब 2 घंटे का अंतर रखना चाहिए। योग शुरू करने से पहले अपनी सुविधा के अनुसार पानी पी सकते हैं, लेकिन पेट भरकर भोजन करने के तुरंत बाद कठिन आसन करने से बचें।

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सुबह कौन-से योगासन करना फायदेमंद है? सुबह के अभ्यास की शुरुआत हल्के वार्मअप और सूक्ष्म व्यायाम से करें। इसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार ताड़ासन, वृक्षासन, मार्जरी आसन और सरल स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। इसके बाद सहज श्वास अभ्यास और कुछ मिनट ध्यान या शवासन के लिए रखें। सूर्य नमस्कार भी दिनचर्या का हिस्सा बनाया जा सकता है, लेकिन इसे अपनी क्षमता और सही तकनीक के अनुसार ही करें।

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