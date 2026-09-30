Karwa Chauth 2026: करवा चौथ 29 अक्तूबर 2026 को है। इस त्योहार के नजदीक आते ही कई महिलाएं खूबसूरत दिखने के लिए अपनी फिटनेस और खान-पान पर ध्यान देना शुरू कर देती हैं।कई सुहागिन करवा चौथ पर अपनी शादी का लहंगा पहनना चाहती हैं, तो कुछ साड़ी में तैयार होकर किसी सेलेब या नई दुल्हन की तरह दिखना चाहती हैं। लेकिन शरीर की अतिरिक्त चर्बी, खासतौर पर पेट के आसपास जमा मोटापे के कारण उसका लुक बिगड़ जाता है, जो कि महंगी आउटफिट और मेकअप से भी छुपता नहीं।
ऐसे में अतिरिक्त चर्बी को कम करने और शरीर को अधिक सक्रिय रखने के लिए लोग एक्सरसाइज और योग का सहारा लेते हैं। अगर आप भी करवा चौथ से पहले अपनी फिटनेस रूटीन शुरू करना चाहते हैं, तो रोजाना कुछ आसान योगासन आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन सकते हैं।
योगासन शरीर की लचक, मांसपेशियों की सक्रियता और सामान्य फिटनेस को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। हालांकि केवल किसी एक आसन से पेट की चर्बी सीधे कम होना संभव नहीं माना जाता। वजन और शरीर की चर्बी में बदलाव के लिए नियमित शारीरिक गतिविधि के साथ संतुलित खान-पान, पर्याप्त नींद और पूरे शरीर की एक्सरसाइज महत्वपूर्ण होती है।
अगर आप एक महीने तक नियमित रूप से योग करने का लक्ष्य बना रहे हैं, तो शुरुआत हल्के आसनों से करें और धीरे-धीरे अभ्यास का समय बढ़ाएं। नौकासन, भुजंगासन और प्लैंक जैसे अभ्यास आपके कोर और शरीर की मांसपेशियों को सक्रिय करने में मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं इन्हें सही तरीके से अपनी फिटनेस रूटीन में कैसे शामिल किया जा सकता है।
नौकासन
नौकासन कोर मसल्स को सक्रिय करने वाला योगासन है। इसे करते समय पेट और शरीर के मध्य हिस्से की मांसपेशियों पर काम होता है। शुरुआत में इसे अपनी क्षमता के अनुसार थोड़े समय के लिए करें और अभ्यास बढ़ने पर अवधि बढ़ा सकते हैं।
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भुजंगासन
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भुजंगासन
भुजंगासन में शरीर के ऊपरी हिस्से को उठाया जाता है। यह पीठ और पेट के आसपास की मांसपेशियों को सक्रिय करने वाले योग अभ्यासों में शामिल है। इसे आराम से और नियंत्रित तरीके से करना चाहिए, खासकर अगर आप योग में नए हैं।
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प्लैंक
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प्लैंक
प्लैंक कोर स्ट्रेंथ के लिए लोकप्रिय बॉडी-वेट एक्सरसाइज है। इसमें पेट, पीठ और शरीर के अन्य हिस्सों की मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं। शुरुआत में कम समय तक प्लैंक करें और धीरे-धीरे अपनी क्षमता के अनुसार समय बढ़ाएं।
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रोज वाॅक भी करें
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केवल योग पर निर्भर न रहें
पेट की चर्बी कम करने के लिए सिर्फ एक आसन या एक एक्सरसाइज पर निर्भर रहना सही रणनीति नहीं है। रोजाना चलना, पर्याप्त नींद लेना और संतुलित आहार लेना भी फिटनेस रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। वजन घटाने की गति हर व्यक्ति में अलग हो सकती है।
अभ्यास करते समय रखें सावधानी
अगर आपको कमर, गर्दन, घुटने या किसी अन्य हिस्से में चोट या स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, तो योग शुरू करने से पहले डॉक्टर या योग्य योग प्रशिक्षक की सलाह लेना बेहतर है। किसी भी आसन के दौरान तेज दर्द होने पर अभ्यास रोक दें।
नोट: ये लेख सामान्य जानकारी और योग गुरु से बात करके तैयार किया गया है। ध्यान रखें योग फिटनेस में मदद कर सकता है, लेकिन पेट की चर्बी कम होने की गारंटी किसी एक आसन से नहीं दी जा सकती। कोई स्वास्थ्य समस्या होने पर विशेषज्ञों की सलाह और एक्सपर्ट की निगरानी में ही अभ्यास करें।