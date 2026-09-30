Karwa Chauth 2026: करवा चौथ 29 अक्तूबर 2026 को है। इस त्योहार के नजदीक आते ही कई महिलाएं खूबसूरत दिखने के लिए अपनी फिटनेस और खान-पान पर ध्यान देना शुरू कर देती हैं।कई सुहागिन करवा चौथ पर अपनी शादी का लहंगा पहनना चाहती हैं, तो कुछ साड़ी में तैयार होकर किसी सेलेब या नई दुल्हन की तरह दिखना चाहती हैं। लेकिन शरीर की अतिरिक्त चर्बी, खासतौर पर पेट के आसपास जमा मोटापे के कारण उसका लुक बिगड़ जाता है, जो कि महंगी आउटफिट और मेकअप से भी छुपता नहीं।





ऐसे में अतिरिक्त चर्बी को कम करने और शरीर को अधिक सक्रिय रखने के लिए लोग एक्सरसाइज और योग का सहारा लेते हैं। अगर आप भी करवा चौथ से पहले अपनी फिटनेस रूटीन शुरू करना चाहते हैं, तो रोजाना कुछ आसान योगासन आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन सकते हैं।



योगासन शरीर की लचक, मांसपेशियों की सक्रियता और सामान्य फिटनेस को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। हालांकि केवल किसी एक आसन से पेट की चर्बी सीधे कम होना संभव नहीं माना जाता। वजन और शरीर की चर्बी में बदलाव के लिए नियमित शारीरिक गतिविधि के साथ संतुलित खान-पान, पर्याप्त नींद और पूरे शरीर की एक्सरसाइज महत्वपूर्ण होती है।



अगर आप एक महीने तक नियमित रूप से योग करने का लक्ष्य बना रहे हैं, तो शुरुआत हल्के आसनों से करें और धीरे-धीरे अभ्यास का समय बढ़ाएं। नौकासन, भुजंगासन और प्लैंक जैसे अभ्यास आपके कोर और शरीर की मांसपेशियों को सक्रिय करने में मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं इन्हें सही तरीके से अपनी फिटनेस रूटीन में कैसे शामिल किया जा सकता है।