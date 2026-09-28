Yoga For Better Sleep: रात को बिस्तर पर जाने के बाद भी अगर दिमाग में दिनभर की बातें चलती रहती हैं और नींद आने में काफी समय लगता है, तो आप अकेले नहीं हैं। तनाव, चिंता, अनियमित दिनचर्या, देर रात तक स्क्रीन देखने और कैफीन का सेवन जैसी कई वजहें नींद को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में सोने से पहले कुछ मिनट का शांत और नियंत्रित श्वास अभ्यास शरीर और दिमाग को रिलैक्स करने में मदद कर सकता है।





ब्रीदिंग एक्सरसाइज का मकसद सांसों की गति पर ध्यान केंद्रित करके मन को वर्तमान क्षण में लाना और तनाव कम करने में सहायता करना है। रात में सोने से पहले करीब 10 मिनट का धीमा और सहज श्वास अभ्यास एक आसान रिलैक्सेशन रूटीन बन सकता है।



इसके लिए किसी कठिन तकनीक की जरूरत नहीं है। आरामदायक स्थिति में बैठकर या लेटकर धीरे-धीरे सांस लें और फिर बिना जोर लगाए धीरे-धीरे सांस छोड़ें। आपका ध्यान सिर्फ सांस की गति पर रहना चाहिए। अगर चक्कर, घबराहट या असहजता महसूस हो तो अभ्यास रोक दें और सामान्य तरीके से सांस लें।



ध्यान रखें कि ब्रीदिंग व्यायाम हर व्यक्ति में एक जैसा असर नहीं करती। लगातार नींद की समस्या बनी रहती है, तो इसके पीछे किसी अन्य कारण की जांच के लिए डॉक्टर या स्लीप स्पेशलिस्ट से सलाह लेना बेहतर है।