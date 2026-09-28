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बिस्तर पर जाने के बाद भी नहीं आती नींद? आज रात ट्राई करें ये तरीका

Mon, 28 Sep 2026 11:36 AM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Mon, 28 Sep 2026 11:36 AM IST
सार

Breathing Exercise: ब्रीदिंग एक्सरसाइज का मकसद सांसों की गति पर ध्यान केंद्रित करके मन को वर्तमान क्षण में लाना और तनाव कम करने में सहायता करना है। रात में सोने से पहले करीब 10 मिनट का धीमा और सहज श्वास अभ्यास एक आसान रिलैक्सेशन रूटीन बन सकता है।

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10-Minute Breathing Exercise That May Help You Relax and Sleep Better
नींद के लिए योग - फोटो : AI

Yoga For Better Sleep: रात को बिस्तर पर जाने के बाद भी अगर दिमाग में दिनभर की बातें चलती रहती हैं और नींद आने में काफी समय लगता है, तो आप अकेले नहीं हैं। तनाव, चिंता, अनियमित दिनचर्या, देर रात तक स्क्रीन देखने और कैफीन का सेवन जैसी कई वजहें नींद को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में सोने से पहले कुछ मिनट का शांत और नियंत्रित श्वास अभ्यास शरीर और दिमाग को रिलैक्स करने में मदद कर सकता है।



ब्रीदिंग एक्सरसाइज का मकसद सांसों की गति पर ध्यान केंद्रित करके मन को वर्तमान क्षण में लाना और तनाव कम करने में सहायता करना है। रात में सोने से पहले करीब 10 मिनट का धीमा और सहज श्वास अभ्यास एक आसान रिलैक्सेशन रूटीन बन सकता है।

इसके लिए किसी कठिन तकनीक की जरूरत नहीं है। आरामदायक स्थिति में बैठकर या लेटकर धीरे-धीरे सांस लें और फिर बिना जोर लगाए धीरे-धीरे सांस छोड़ें। आपका ध्यान सिर्फ सांस की गति पर रहना चाहिए। अगर चक्कर, घबराहट या असहजता महसूस हो तो अभ्यास रोक दें और सामान्य तरीके से सांस लें।

ध्यान रखें कि ब्रीदिंग व्यायाम हर व्यक्ति में एक जैसा असर नहीं करती। लगातार नींद की समस्या बनी रहती है, तो इसके पीछे किसी अन्य कारण की जांच के लिए डॉक्टर या स्लीप स्पेशलिस्ट से सलाह लेना बेहतर है।
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शवासन - फोटो : इंस्टाग्राम

10 मिनट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसे करें?


आरामदायक स्थिति में बैठें या लेटें

सोने से पहले शांत और आरामदायक जगह चुनें। शरीर को ढीला छोड़ें और कंधों को रिलैक्स रखें। आंखें बंद कर सकती हैं या सामने किसी एक जगह पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं।
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प्राणायाम - फोटो : ai

धीरे-धीरे सांस अंदर लें

नाक से आराम से सांस अंदर लें। सांस को बहुत गहरा या तेज खींचने की कोशिश न करें। आपका उद्देश्य सांस को सहज और नियंत्रित रखना है।

 
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प्राणायाम और योग - फोटो : AI

धीरे-धीरे सांस छोड़ें

अब आराम से सांस बाहर छोड़ें। कोशिश करें कि सांस छोड़ने की गति सहज और थोड़ी धीमी हो। शरीर को किसी तरह का दबाव न दें।
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Sleep - फोटो : Freepik

करीब 10 मिनट तक दोहराएं

इसी तरह सांस लेने और छोड़ने पर ध्यान बनाए रखें। अगर दिमाग में कोई विचार आता है तो उससे लड़ने के बजाय दोबारा अपना ध्यान सांसों पर ले आएं।


नींद के लिए यह एक्सरसाइज कब करें?

इसे सोने से पहले अपनी रात की रूटीन में शामिल किया जा सकता है। साथ में कमरे में तेज रोशनी कम करना, सोने से पहले स्क्रीन टाइम घटाना और रोज लगभग एक ही समय पर सोने-जागने की आदत भी नींद के लिए मददगार हो सकती है।


कब डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए?

अगर कई हफ्तों से लगातार नींद आने में परेशानी हो रही है, बार-बार रात में नींद खुलती है या दिन में अत्यधिक नींद और थकान रहती है, तो केवल ब्रीदिंग व्यायाम पर निर्भर न रहें। ऐसी स्थिति में डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी हो सकता है।
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