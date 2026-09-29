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योग टिप्स: नींद खुलते ही कमर-शरीर में जकड़न? रोज करें ये 5 आसान योगासन

Tue, 29 Sep 2026 10:10 AM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Tue, 29 Sep 2026 10:10 AM IST
सार

Yoga Tips: बालासन, सेतुबंधासन, मार्जरी आसन, पवनमुक्तासन और सुप्त पादांगुष्ठासन आदि योगासनों का अभ्यास काफी फायदेमंद हो सकता है। यहां बताए जा रहे 5 आसान योग अभ्यास सुबह शरीर को मूवमेंट के लिए तैयार करने में उपयोगी हो सकते हैं। इन्हें धीरे-धीरे करें और किसी भी मुद्रा में दर्द होने पर तुरंत रुक जाएं।

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Feeling Stiff After Waking Up? Do These 5 Yoga Poses Before Leaving Your Bed
शरीर की अकड़न दूर करने के लिए योग - फोटो : Ai

Yoga For Stiff Body: सुबह नींद खुलने के बाद शरीर में अकड़न, कमर में खिंचाव या गर्दन- कंधों में जकड़न महसूस होना कई लोगों के लिए आम परेशानी है। लंबे समय तक एक ही स्थिति में सोने, कम शारीरिक गतिविधि या मांसपेशियों की जकड़न के कारण उठते समय शरीर कुछ देर तक भारी लग सकता है।



ऐसे में बिस्तर से तुरंत उठने के बजाय कुछ हल्की योग गतिविधियां और स्ट्रेचिंग शरीर को धीरे-धीरे एक्टिव करने में मदद कर सकती हैं। बालासन, सेतुबंधासन, मार्जरी आसन, पवनमुक्तासन और सुप्त पादांगुष्ठासन आदि योगासनों का अभ्यास काफी फायदेमंद हो सकता है।

यहां बताए जा रहे 5 आसान योग अभ्यास सुबह शरीर को मूवमेंट के लिए तैयार करने में उपयोगी हो सकते हैं। इन्हें धीरे-धीरे करें और किसी भी मुद्रा में दर्द होने पर तुरंत रुक जाएं।
Feeling Stiff After Waking Up? Do These 5 Yoga Poses Before Leaving Your Bed
पवनमुक्तासन - फोटो : istock

पवनमुक्तासन

पीठ के बल लेटकर एक घुटने को मोड़ें और उसे धीरे से छाती की ओर लाएं। कुछ सेकंड आराम से सांस लेते हुए इसी स्थिति में रहें। फिर पैर बदलें। यह हल्का स्ट्रेच कमर और कूल्हों के आसपास के हिस्से को मूव करने में मदद कर सकता है।
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सुप्त पादांगुष्ठासन - फोटो : AI

सुप्त पादांगुष्ठासन

पीठ के बल लेटकर एक पैर को धीरे-धीरे ऊपर उठाएं। घुटने को अपनी क्षमता के अनुसार सीधा रखें और कुछ सेकंड रुकें। फिर पैर नीचे लाकर दूसरा पैर उठाएं। इससे पैरों के पीछे की मांसपेशियों में हल्का स्ट्रेच महसूस हो सकता है।
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सेतुबंधासन - फोटो : Istock

सेतुबंधासन

घुटनों को मोड़कर पैरों को बिस्तर या मैट पर टिकाएं। अब कूल्हों को धीरे-धीरे ऊपर उठाएं और कुछ सेकंड रुककर वापस नीचे आएं। इसे आरामदायक सीमा में ही करें।
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Feeling Stiff After Waking Up? Do These 5 Yoga Poses Before Leaving Your Bed
मार्जरी आसन - फोटो : Istock

मार्जरी-आसन की हल्की मूवमेंट

बिस्तर से उठने के बाद मैट पर आकर हाथों और घुटनों के बल रहें। सांस लेते हुए पीठ को हल्का नीचे और सांस छोड़ते हुए पीठ को ऊपर की ओर गोल करें। यह रीढ़ की हल्की गतिशीलता के लिए किया जाता है।
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