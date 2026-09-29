Yoga For Stiff Body: सुबह नींद खुलने के बाद शरीर में अकड़न, कमर में खिंचाव या गर्दन- कंधों में जकड़न महसूस होना कई लोगों के लिए आम परेशानी है। लंबे समय तक एक ही स्थिति में सोने, कम शारीरिक गतिविधि या मांसपेशियों की जकड़न के कारण उठते समय शरीर कुछ देर तक भारी लग सकता है।
ऐसे में बिस्तर से तुरंत उठने के बजाय कुछ हल्की योग गतिविधियां और स्ट्रेचिंग शरीर को धीरे-धीरे एक्टिव करने में मदद कर सकती हैं। बालासन, सेतुबंधासन, मार्जरी आसन, पवनमुक्तासन और सुप्त पादांगुष्ठासन आदि योगासनों का अभ्यास काफी फायदेमंद हो सकता है।
यहां बताए जा रहे 5 आसान योग अभ्यास सुबह शरीर को मूवमेंट के लिए तैयार करने में उपयोगी हो सकते हैं। इन्हें धीरे-धीरे करें और किसी भी मुद्रा में दर्द होने पर तुरंत रुक जाएं।
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पवनमुक्तासन
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पवनमुक्तासन
पीठ के बल लेटकर एक घुटने को मोड़ें और उसे धीरे से छाती की ओर लाएं। कुछ सेकंड आराम से सांस लेते हुए इसी स्थिति में रहें। फिर पैर बदलें। यह हल्का स्ट्रेच कमर और कूल्हों के आसपास के हिस्से को मूव करने में मदद कर सकता है।
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सुप्त पादांगुष्ठासन
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सुप्त पादांगुष्ठासन
पीठ के बल लेटकर एक पैर को धीरे-धीरे ऊपर उठाएं। घुटने को अपनी क्षमता के अनुसार सीधा रखें और कुछ सेकंड रुकें। फिर पैर नीचे लाकर दूसरा पैर उठाएं। इससे पैरों के पीछे की मांसपेशियों में हल्का स्ट्रेच महसूस हो सकता है।
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सेतुबंधासन
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सेतुबंधासन
घुटनों को मोड़कर पैरों को बिस्तर या मैट पर टिकाएं। अब कूल्हों को धीरे-धीरे ऊपर उठाएं और कुछ सेकंड रुककर वापस नीचे आएं। इसे आरामदायक सीमा में ही करें।
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मार्जरी आसन
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मार्जरी-आसन की हल्की मूवमेंट
बिस्तर से उठने के बाद मैट पर आकर हाथों और घुटनों के बल रहें। सांस लेते हुए पीठ को हल्का नीचे और सांस छोड़ते हुए पीठ को ऊपर की ओर गोल करें। यह रीढ़ की हल्की गतिशीलता के लिए किया जाता है।