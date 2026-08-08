Breathing Exercises Kaise Kare :आज की तेज रफ्तार जिंदगी में लगातार काम, स्क्रीन टाइम, नींद की कमी और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों के कारण दिमाग अक्सर थका हुआ महसूस कर सकता है। ऐसे में बहुत से लोग खुद को तरोताजा और मानसिक रूप से सक्रिय रखने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाते हैं। योग और प्राणायाम इसी दिशा में एक सरल अभ्यास माना जाता है। नियंत्रित तरीके से सांस लेने और छोड़ने की तकनीकों पर आधारित प्राणायाम को योग परंपरा में मन और शरीर के बीच संतुलन बनाने वाला अभ्यास माना जाता है।





नियमित रूप से किया गया उपयुक्त प्राणायाम व्यक्ति को शांत महसूस करने, ध्यान लगाने और तनाव से निपटने में मदद कर सकता है। खासतौर पर जब इसे आरामदायक वातावरण में सही तरीके और अपनी क्षमता के अनुसार किया जाए, तो यह दिन की शुरुआत के लिए एक उपयोगी वेलनेस रूटीन बन सकता है।



हालांकि, प्राणायाम को किसी बीमारी का इलाज या मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या का विकल्प नहीं समझना चाहिए। हर व्यक्ति की शारीरिक स्थिति अलग होती है, इसलिए नए या कठिन श्वसन अभ्यास शुरू करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर है।



अगर आप भी दिनभर मानसिक थकान महसूस करते हैं, तो कुछ आसान प्राणायाम तकनीकों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं।