फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Lifestyle ›   Yoga and Health ›   How Long Does It Take for Yoga to Show Results? Benefits of Regular Yoga Practice

योग टिप्स: योग शुरू करने के कितने दिन बाद दिखता है असर? जानें कब महसूस होंगे शरीर में बदलाव

Wed, 09 Sep 2026 09:30 AM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Wed, 09 Sep 2026 09:30 AM IST
सार

Yog Tips: योग करते समय जल्दी परिणाम पाने की चिंता करने के बजाय नियमितता पर ध्यान दें। रोजाना 15 से 30 मिनट अपनी क्षमता के अनुसार योग करना एक अच्छी शुरुआत हो सकती है।

विज्ञापन
How Long Does It Take for Yoga to Show Results? Benefits of Regular Yoga Practice
योग का फायदा कब दिखता है - फोटो : Ai

योग को सिर्फ शरीर को लचीला बनाने या वजन कम करने वाली एक्सरसाइज के रूप में देखना सही नहीं है। नियमित योगाभ्यास शरीर के साथ-साथ मन और रोजमर्रा की जीवनशैली पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। यही वजह है कि योग शुरू करने वाले लोगों के मन में अक्सर एक सवाल रहता है कि आखिर योग का असर कितने दिनों में दिखना शुरू होता है? क्या कुछ दिनों तक आसन करने से फर्क महसूस होने लगता है या इसके लिए कई हफ्तों और महीनों तक अभ्यास करना पड़ता है?


 

इस सवाल का जवाब हर व्यक्ति के लिए एक जैसा नहीं है। कुछ लोगों को कुछ दिनों के नियमित अभ्यास के बाद शरीर में हल्कापन, बेहतर ऊर्जा या तनाव में कमी जैसा बदलाव महसूस हो सकता है। वहीं शरीर की लचक, मांसपेशियों की मजबूती, संतुलन और फिटनेस जैसे बदलावों में अधिक समय लग सकता है। अगर कोई व्यक्ति वजन कम करने के उद्देश्य से योग कर रहा है, तो परिणाम उसकी पूरी दिनचर्या, खान-पान और शारीरिक गतिविधि पर भी निर्भर करते हैं।
 

योग का सबसे बड़ा फायदा तभी मिलता है, जब इसे कुछ दिनों का चैलेंज मानने के बजाय नियमित जीवनशैली का हिस्सा बनाया जाए। आइए जानते हैं कि योग का अभ्यास शुरू करने के बाद अलग-अलग तरह के बदलाव कब महसूस हो सकते हैं और कितने दिन तक नियमित योग करना फायदेमंद माना जा सकता है।
How Long Does It Take for Yoga to Show Results? Benefits of Regular Yoga Practice
योग के दौरान इन गलतियों से बचें - फोटो : Ai

कुछ दिनों में महसूस हो सकता है शुरुआती बदलाव 
 

अगर आप पहले बिल्कुल भी योग या व्यायाम नहीं करते थे और अब रोजाना हल्का योग शुरू करते हैं, तो कुछ दिनों के भीतर शरीर में कुछ छोटे बदलाव महसूस हो सकते हैं। सुबह उठने के बाद शरीर में हल्कापन, मांसपेशियों की जकड़न में कमी और दिनचर्या बेहतर महसूस होना ऐसे शुरुआती बदलाव हो सकते हैं।
 

हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ ही दिनों में शरीर पूरी तरह बदल जाएगा। योग का प्रभाव धीरे-धीरे और नियमित अभ्यास के साथ विकसित होता है।
 

शुरुआत में शरीर को नए आसनों और मूवमेंट की आदत डालने के लिए समय चाहिए होता है। इसलिए पहले कुछ दिनों में खुद पर ज्यादा दबाव डालने के बजाय आसान आसनों से शुरुआत करना बेहतर है।

How Long Does It Take for Yoga to Show Results? Benefits of Regular Yoga Practice
बेली फैट - फोटो : Adobe stock photos

2 से 4 हफ्तों में महसूस हो सकता है अधिक फर्क 
 

नियमित रूप से योग करने पर कुछ लोगों को कुछ हफ्तों के बाद शरीर की लचक और मूवमेंट में सुधार महसूस हो सकता है। लंबे समय तक बैठने वाले लोगों को कंधे, गर्दन या शरीर की सामान्य जकड़न में भी बदलाव महसूस हो सकता है।
 

योग के साथ नियमित सांस लेने के अभ्यास और ध्यान को शामिल करने से मानसिक आराम और तनाव को संभालने में भी मदद मिल सकती है।
 

लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को बिल्कुल एक ही समय में एक जैसे परिणाम दिखाई दें। कुछ लोगों को जल्दी बदलाव महसूस हो सकता है, जबकि अन्य लोगों को अधिक समय लग सकता है।

विज्ञापन
विज्ञापन
How Long Does It Take for Yoga to Show Results? Benefits of Regular Yoga Practice
yoga poses for increase height - फोटो : AI

1 से 3 महीने में नियमितता का असर ज्यादा स्पष्ट हो सकता है
 

अगर योग को नियमित रूप से किया जाए, तो एक से तीन महीने के दौरान शरीर की फिटनेस, संतुलन और लचीलेपन में अधिक स्पष्ट बदलाव महसूस हो सकता है।
 

इस दौरान व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार योगासन की अवधि और कठिनाई को धीरे-धीरे बढ़ा सकता है। हालांकि कठिन आसन करने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। योग का उद्देश्य शरीर को दर्द में डालना नहीं, बल्कि उसकी क्षमता के अनुसार धीरे-धीरे आगे बढ़ना है।
 

नियमित अभ्यास के साथ कुछ लोगों को अपनी दिनचर्या, नींद और ऊर्जा के स्तर में भी सकारात्मक बदलाव महसूस हो सकता है।

विज्ञापन
How Long Does It Take for Yoga to Show Results? Benefits of Regular Yoga Practice
मोटापे पर असरदार हैं ये योगासन - फोटो : AI

वजन कम करने के लिए योग का असर कब दिखता है?  
 

अगर आप योग सिर्फ वजन कम करने के उद्देश्य से कर रहे हैं, तो यह समझना जरूरी है कि केवल कुछ योगासन करने से तेजी से वजन कम होने की गारंटी नहीं होती। वजन में बदलाव कई बातों पर निर्भर करता है। जैसे, 

  • खान-पान
  • कुल शारीरिक गतिविधि
  • नींद
  • तनाव
  • शरीर की जरूरतें
  • मेटाबॉलिज्म

योग को संतुलित खान-पान और नियमित शारीरिक गतिविधि के साथ जोड़ने पर यह स्वस्थ जीवनशैली का अच्छा हिस्सा बन सकता है। वजन को लेकर केवल कुछ दिनों के परिणामों पर ध्यान देने के बजाय नियमित और लंबे समय तक चलने वाली आदतों पर फोकस करना बेहतर है।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें  लाइफ़ स्टाइल से संबंधित समाचार (Lifestyle News in Hindi), लाइफ़स्टाइल जगत (Lifestyle section) की अन्य खबरें जैसे हेल्थ एंड फिटनेस न्यूज़ (Health  and fitness news), लाइव फैशन न्यूज़, (live fashion news) लेटेस्ट फूड न्यूज़ इन हिंदी, (latest food news) रिलेशनशिप न्यूज़ (relationship news in Hindi) और यात्रा (travel news in Hindi)  आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़ (Hindi News)।  

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed