योग टिप्स: तीज का त्योहार उत्साह, व्रत, पूजा और तैयारियों से भरा होता है। लंबे समय तक व्यस्त रहने, नींद पूरी न होने, कम पानी पीने या खान-पान में बदलाव के कारण त्योहार के बाद कई लोगों को थकान, शरीर में भारीपन और मांसपेशियों में हल्की अकड़न महसूस हो सकती है।





ऐसे में तुरंत कठिन एक्सरसाइज करने के बजाय शरीर को धीरे-धीरे एक्टिव करना बेहतर विकल्प हो सकता है। घर पर किए जाने वाले कुछ हल्के योगासन शरीर को स्ट्रेच करने और रिलैक्स महसूस कराने में मदद कर सकते हैं।



हालांकि, हर व्यक्ति की शारीरिक क्षमता अलग होती है, इसलिए योग हमेशा अपनी सुविधा के अनुसार ही करें। अगर व्रत के बाद कमजोरी महसूस हो रही है तो पहले पर्याप्त पानी और पौष्टिक भोजन पर ध्यान दें। तेज दर्द, लगातार चक्कर, सांस लेने में परेशानी या असामान्य कमजोरी होने पर योग करने के बजाय चिकित्सकीय सलाह लेना बेहतर है।