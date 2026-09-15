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योग टिप्स: तीज के बाद थकान और शरीर में अकड़न? घर पर करें ये हल्के योगासन

Tue, 15 Sep 2026 11:00 AM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Tue, 15 Sep 2026 11:00 AM IST
सार

Yoga After Yoga: अगर व्रत के बाद कमजोरी महसूस हो रही है तो पहले पर्याप्त पानी और पौष्टिक भोजन पर ध्यान दें। तेज दर्द, लगातार चक्कर, सांस लेने में परेशानी या असामान्य कमजोरी होने पर योग करने के बजाय चिकित्सकीय सलाह लेना बेहतर है।

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Feeling Tired After Teej? Try These 4 Easy Yoga Poses at Home
तीज की थकान योग से मिटाएं - फोटो : AI

योग टिप्स: तीज का त्योहार उत्साह, व्रत, पूजा और तैयारियों से भरा होता है। लंबे समय तक व्यस्त रहने, नींद पूरी न होने, कम पानी पीने या खान-पान में बदलाव के कारण त्योहार के बाद कई लोगों को थकान, शरीर में भारीपन और मांसपेशियों में हल्की अकड़न महसूस हो सकती है।



ऐसे में तुरंत कठिन एक्सरसाइज करने के बजाय शरीर को धीरे-धीरे एक्टिव करना बेहतर विकल्प हो सकता है। घर पर किए जाने वाले कुछ हल्के योगासन शरीर को स्ट्रेच करने और रिलैक्स महसूस कराने में मदद कर सकते हैं।

हालांकि, हर व्यक्ति की शारीरिक क्षमता अलग होती है, इसलिए योग हमेशा अपनी सुविधा के अनुसार ही करें। अगर व्रत के बाद कमजोरी महसूस हो रही है तो पहले पर्याप्त पानी और पौष्टिक भोजन पर ध्यान दें। तेज दर्द, लगातार चक्कर, सांस लेने में परेशानी या असामान्य कमजोरी होने पर योग करने के बजाय चिकित्सकीय सलाह लेना बेहतर है।
Feeling Tired After Teej? Try These 4 Easy Yoga Poses at Home
बालासन - फोटो : istock

बालासन

घुटनों के बल बैठकर शरीर को धीरे-धीरे आगे की ओर झुकाएं और माथे को जमीन या कुशन पर टिकाएं। कुछ देर सामान्य सांस लेते हुए आराम करें। यह आसन शरीर को रिलैक्स करने में मदद कर सकता है।

 
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मार्जरी आसन - फोटो : Istock

मार्जरी आसन

हाथों और घुटनों के सहारे टेबल पोजीशन में आएं। सांस लेते हुए पीठ को हल्का नीचे और सांस छोड़ते हुए पीठ को ऊपर की ओर गोल करें। इसे धीरे-धीरे करें
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ताड़ासन - फोटो : Amar ujala

ताड़ासन

सीधे खड़े होकर दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और शरीर को हल्का स्ट्रेच करें। कुछ सेकंड रुककर सामान्य स्थिति में लौटें। यह पूरे शरीर को हल्का स्ट्रेच देने वाला आसान अभ्यास है।
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Feeling Tired After Teej? Try These 4 Easy Yoga Poses at Home
शवासन - फोटो : इंस्टाग्राम

शवासन

पीठ के बल आराम से लेट जाएं, हाथ-पैर ढीले छोड़ें और आंखें बंद करके कुछ मिनट सामान्य सांस लें। त्योहार के बाद शरीर और मन को आराम देने के लिए यह सरल अभ्यास किया जा सकता है।

 

जरूरी सावधानी

व्रत या त्योहार के बाद शरीर कमजोर महसूस हो तो योग की शुरुआत बहुत हल्के अभ्यास से करें। दर्द बढ़ने पर तुरंत रुक जाएं। गर्भावस्था, पुरानी बीमारी या किसी चोट की स्थिति में योग शुरू करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
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