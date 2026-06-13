Weakness & Fatigue: दिनभर रहते हैं थके-थके और सुस्त? इन योगासनों से करें दिन की शुरुआत फिर देखिए फायदे

1 of 5 योगासनों से शरीर रहता है एक्टिव - फोटो : Amarujala.com/AI

क्या आप भी दिनभर थके-थके और सुस्त रहते हैं, खान-पान भी ठीक है फिर भी लंबे समय से ये समस्या आपको परेशान कर रही है?



यह थकान और सुस्ती काम पर भी असर डालने लगती है। ऑफिस में फोकस नहीं बन पाता, पढ़ाई में मन नहीं लगता और छोटी-छोटी चीजें भी बोझ लगने लगती हैं। ऐसे में अक्सर लोग चाय, कॉफी या एनर्जी ड्रिंक्स का सहारा लेते हैं, लेकिन इनका असर कुछ समय बाद खत्म हो जाता है।



अगर आप चाहते हैं कि शरीर पूरे दिन ऊर्जा से भरा रहे, दिमाग तेज चले और मूड भी बेहतर बना रहे, तो इसका सबसे आसान और प्राकृतिक उपाय योग है। रोजाना योगासनों के साथ दिन की शुरुआत करें। ये न केवल शरीर को लचीला बनाए रखने में मदद करता है, साथ ही मन दोनों को भी संतुलित रखता है।

2 of 5 सूर्य नमस्कार योग - फोटो : Freepik.com

सूर्य नमस्कार के साथ करें दिन की शुरुआत



योग को हजारों वर्षों से स्वस्थ जीवनशैली का आधार माना जाता रहा है। थकान से परेशान रहने वाले लोगों के लिए ये कारगर तरीका हो सकता है।



दिन की शुरुआत सूर्य नमस्कार के साथ करें। इसके आसन पूरे शरीर की मांसपेशियों को सक्रिय करता है। इससे रक्त संचार बेहतर होता है, शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ती है और मेटाबॉलिज्म तेज होता है। सुबह खाली पेट 5 से 10 राउंड सूर्य नमस्कार करने से शरीर तुरंत एक्टिव महसूस करता है।

3 of 5 सूर्य नमस्कार और ताड़ासन - फोटो : Ai

ताड़ासन के कई फायदे



ताड़ासन योग का नियमित अभ्यास आपके लिए काफी लाभकारी हो सकता है। इस आसन में शरीर को ऊपर की ओर खिंचाव दिया जाता है, इससे रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और शरीर का पॉश्चर भी सुधरता है।

लंबे समय तक बैठकर काम करने वाले लोगों में अक्सर कमर, कंधे और गर्दन की समस्याएं देखने को मिलती हैं। ताड़ासन इन समस्याओं को कम करने में मदद करता है।

यह आसन शरीर के संतुलन को बेहतर बनाता है और मानसिक एकाग्रता बढ़ाने में सहायक होता है।

सुबह के समय कुछ मिनट ताड़ासन करने से मन शांत होता है, तनाव कम होता है और पूरे दिन के लिए सकारात्मक ऊर्जा मिलती है।

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4 of 5 भुजंगासन योग के फायदे - फोटो : Freepik

भुजंगासन से शरीर रहता है एक्टिव



भुजंगासन या कोबरा पोज शरीर में ऊर्जा भरने वाला एक प्रभावी योगासन है। इस आसन में पेट के बल लेटकर शरीर के ऊपरी हिस्से को ऊपर उठाया जाता है, जिससे रीढ़ की हड्डी और पीठ की मांसपेशियों में खिंचाव आता है।

दिनभर कुर्सी पर बैठकर काम करने से पीठ दर्द और अकड़न की समस्या बढ़ती जा रही है। भुजंगासन इन समस्याओं को कम करने में मदद करता है।

यह छाती को खोलता है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है और शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बेहतर बनाता है।

तनाव और चिंता को कम करने में भी इसे मददगार माना जाता है।

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5 of 5 वृक्षासन के फायदे - फोटो : AI