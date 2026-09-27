विश्व पर्यटन दिवस: पहाड़, समुद्र या जंगल? अपने मूड के हिसाब से चुनें भारत की ये शानदार डेस्टिनेशन

1 of 7 भारत की इन खूबसूरत जगहों को करें एक्सप्लोर - फोटो : AI







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World Tourism Day 2026: घूमने का शौक किसे नहीं होता? किसी को ऊंचे पहाड़ों की ठंडी हवाएं पसंद आती हैं, तो कोई समुद्र किनारे बैठकर सुकून के पल बिताना चाहता है। वहीं कुछ लोगों के लिए जंगलों के बीच प्रकृति और वन्यजीवों को करीब से देखना सबसे रोमांचक अनुभव होता है। हर ट्रैवल लवर की अपनी पसंद और मूड होता है।



अगर आप भी अपनी अगली ट्रिप प्लान करने का सोच रहे हैं, तो भारत में हर तरह के यात्रियों के लिए शानदार डेस्टिनेशन मौजूद हैं। यहां बर्फ से ढके पहाड़, खूबसूरत समुद्र तट, घने जंगल और ऐतिहासिक विरासत वाली जगहें एक ही देश में देखने को मिलती हैं। आप अपने बजट, मौसम और पसंद के अनुसार इनमें से कोई जगह चुन सकते हैं।



घूमने का शौक किसे नहीं होता? किसी को ऊंचे पहाड़ों की ठंडी हवाएं पसंद आती हैं, तो कोई समुद्र किनारे बैठकर सुकून के पल बिताना चाहता है। वहीं कुछ लोगों के लिए जंगलों के बीच प्रकृति और वन्यजीवों को करीब से देखना सबसे रोमांचक अनुभव होता है। हर ट्रैवल लवर की अपनी पसंद और मूड होता है।

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पहाड़ पसंद हैं तो जाएं मनाली



अगर आपको पहाड़ों की ठंडक, हरियाली और शांत वातावरण पसंद है, तो मनाली एक अच्छा विकल्प हो सकता है। हिमाचल प्रदेश का यह लोकप्रिय पर्यटन स्थल खूबसूरत पहाड़ियों, नदियों और प्राकृतिक नजारों के लिए जाना जाता है। यहां आप प्रकृति के बीच समय बिताने के साथ स्थानीय बाजारों और आसपास के पर्यटन स्थलों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सर्दियों में बर्फबारी का आनंद लेने के लिए भी बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंचते हैं।





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समुद्र का सुकून चाहिए तो गोवा



अगर आपका मूड समुद्र किनारे छुट्टियां बिताने का है, तो गोवा का रुख किया जा सकता है। यहां खूबसूरत बीच, सूर्यास्त, स्थानीय खानपान और पुर्तगाली प्रभाव वाली वास्तुकला देखने को मिलती है। समुद्र किनारे आराम करने से लेकर वॉटर एक्टिविटीज और स्थानीय बाजारों की सैर तक, यहां अलग-अलग तरह के अनुभव लिए जा सकते हैं।





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जंगल और वन्यजीवों के लिए जिम कॉर्बेट



अगर आपको जंगल सफारी और वन्यजीवों को करीब से देखने में दिलचस्पी है, तो उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट क्षेत्र आकर्षित कर सकता है। यहां जंगल सफारी के दौरान अलग-अलग वन्यजीव और पक्षी देखने का अवसर मिलता है। प्राकृतिक वातावरण में समय बिताने के साथ ये नजारे ट्रिप को यादगार बना सकते हैं। अगर आप भागदौड़ से दूर कुछ दिन सुकून से बिताना चाहते हैं, तो भी ये जगह आपके लिए खास हो सकती है।





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