

ट्रेन से

पटना और आसपास के शहरों से गया रेल मार्ग से पहुंचा जा सकता है। बिहार पर्यटन के अनुसार पटना से गया जी की ट्रेन यात्रा लगभग 2 घंटे की हो सकती है। ट्रेन से आने वाले श्रद्धालु गया जी स्टेशन उतरकर स्थानीय ऑटो या टैक्सी से पिंडदान स्थलों तक जा सकते हैं।



सड़क मार्ग से

पटना से गया सड़क मार्ग से भी पहुंचा जा सकता है। निजी कार, टैक्सी या बस से यात्रा करने वाले लोग गया शहर पहुंचने के बाद स्थानीय परिवहन का इस्तेमाल कर सकते हैं।





हवाई मार्ग से

दूर-दराज से आने वाले यात्रियों के लिए गया एयरपोर्ट एक विकल्प है। यात्रा की तारीख के अनुसार उड़ानों और स्थानीय परिवहन की उपलब्धता पहले जांच लेना बेहतर रहेगा।