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अक्तूबर ट्रैवल प्लेसेज: कपल साथ घूमने का बना रहे प्लान? अक्तूबर में इन 7 जगहों को न करें मिस

Sat, 26 Sep 2026 11:07 AM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Sat, 26 Sep 2026 11:07 AM IST
सार

October Travel Places: किसी जगह को चुनते समय मौसम, यात्रा की सुविधा, बजट और वहां की गतिविधियों को ध्यान में रखना जरूरी है। कपल्स के लिए शांत पहाड़ी शहरों से लेकर समुद्र किनारे के डेस्टिनेशन और ऐतिहासिक शहरों तक कई विकल्प मौजूद हैं।

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7 Romantic Places for Couples to Explore in India During October
अक्तूबर में कपल कहां घूमने जाएं - फोटो : AI

Places To Visit in October: अक्तूबर का महीना कपल्स के लिए घूमने का शानदार समय माना जाता है। मानसून के बाद मौसम में बदलाव शुरू हो जाता है और कई जगहों पर हरियाली, साफ आसमान और सुहावना तापमान सफर के अनुभव को और खास बना देते हैं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ रोजमर्रा की भागदौड़ से दूर कुछ यादगार पल बिताने का प्लान बना रहे हैं, तो अक्टूबर में भारत की कई खूबसूरत जगहें आपकी यात्रा सूची में शामिल हो सकती हैं।



किसी जगह को चुनते समय मौसम, यात्रा की सुविधा, बजट और वहां की गतिविधियों को ध्यान में रखना जरूरी है। कपल्स के लिए शांत पहाड़ी शहरों से लेकर समुद्र किनारे के स्थल और ऐतिहासिक शहरों तक कई विकल्प मौजूद हैं। अक्टूबर में कुछ जगहों पर एडवेंचर एक्टिविटीज का आनंद लिया जा सकता है, जबकि कुछ डेस्टिनेशन आराम और खूबसूरत नजारों के लिए बेहतर विकल्प हो सकते हैं।

यहां हम ऐसी 7 जगहों के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें कपल्स अक्टूबर ट्रिप के लिए अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। ऋषिकेश, उदयपुर, जयपुर, मुन्नार, दार्जिलिंग, मनाली और गोवा
7 Romantic Places for Couples to Explore in India During October
मनाली - फोटो : AI

मनाली, हिमाचल प्रदेश

अगर आप पहाड़ों के बीच सुकून भरे पल बिताना चाहते हैं, तो मनाली एक लोकप्रिय विकल्प है। अक्टूबर में यहां ठंड बढ़ने लगती है और पहाड़ी नजारे कपल्स के लिए खूबसूरत बैकड्रॉप देते हैं। साथ में स्थानीय कैफे, प्रकृति और आसपास के दर्शनीय स्थल ट्रिप को खास बना सकते हैं।

 
7 Romantic Places for Couples to Explore in India During October
पिछोला झील, उदयपुर - फोटो : Adobe Stock

उदयपुर, राजस्थान

झीलों का शहर उदयपुर कपल्स के लिए रोमांटिक माहौल के लिए जाना जाता है। झीलों के किनारे घूमना, पुराने महलों की वास्तुकला देखना और शाम के समय शहर के खूबसूरत नजारों का आनंद लेना अक्टूबर ट्रिप का हिस्सा बनाया जा सकता है।

 
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गोवा - फोटो : AdobeStock

गोवा

बीच, सनसेट और रिलैक्स माहौल पसंद करने वाले कपल्स के लिए गोवा एक लोकप्रिय डेस्टिनेशन है। अक्टूबर में मौसम बदलने लगता है, इसलिए यात्रा से पहले बारिश और स्थानीय मौसम का पूर्वानुमान जरूर देखना चाहिए।

 
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ऋषिकेश - फोटो : Freepik

ऋषिकेश, उत्तराखंड

अगर आपका कपल ट्रिप एडवेंचर और शांति दोनों का कॉम्बिनेशन चाहता है, तो ऋषिकेश पर विचार किया जा सकता है। यहां प्रकृति के बीच समय बिताने के साथ कई आउटडोर गतिविधियों का विकल्प मिलता है।

 
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