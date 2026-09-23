1 of 5 दिल्ली के इन मंदिरों में करें आज पूजा - फोटो : Ai







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Famous Temples in Delhi: अनंत चतुर्दशी हिंदू धर्म के प्रमुख व्रत-त्योहारों में से एक है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाए जाने वाले इस पर्व पर भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धालु व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु को फल-फूल और नैवेद्य अर्पित करते हैं तथा पूजा के बाद 14 गांठों वाला अनंत सूत्र धारण करते हैं। धार्मिक परंपरा में इन गांठों को चौदह लोकों से जोड़कर देखा जाता है।



साल 2026 में अनंत चतुर्दशी 25 सितंबर, शुक्रवार को मनाई जाएगी। दिल्ली में रहने वाले श्रद्धालु इस अवसर पर घर में पूजा करने के साथ-साथ प्रमुख मंदिरों में जाकर भगवान के दर्शन और आरती में शामिल हो सकते हैं। खास बात यह है कि दिल्ली में भगवान विष्णु और उनके विभिन्न स्वरूपों से जुड़े कई प्रसिद्ध मंदिर हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर यानी बिरला मंदिर भगवान नारायण की पूजा के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है, जबकि इस्कॉन दिल्ली में 25 सितंबर को बाकायदा अनंत चतुर्दशी व्रत का आयोजन दर्ज है।



अगर आप इस अनंत चतुर्दशी पर दिल्ली में मंदिर दर्शन का प्लान बना रहे हैं, तो इन मंदिरों को अपनी सूची में शामिल कर सकते हैं।





अनंत चतुर्दशी पर मंदिर जाते समय रखें इन बातों का ध्यान

14 गांठों वाला अनंत सूत्र पूजा के लिए साथ ले जा सकते हैं।

भगवान विष्णु को फल, फूल, तुलसी और नैवेद्य अर्पित करने की परंपरा है।

व्रत रखने वाले श्रद्धालु अपनी पारंपरिक पूजा-विधि का पालन करें।

मंदिर में भीड़ को देखते हुए सुबह या शाम का समय चुनें।

गणेश विसर्जन भी इसी दिन होने के कारण दिल्ली की कई सड़कों पर भीड़ और यातायात प्रभावित हो सकता है।

किसी विशेष मंदिर की आरती या अनंत पूजा में शामिल होना हो तो 25 सितंबर की सुबह मंदिर की आधिकारिक सूचना/समय जरूर जांचें। साल 2026 में अनंत चतुर्दशी 25 सितंबर, शुक्रवार को मनाई जाएगी। दिल्ली में रहने वाले श्रद्धालु इस अवसर पर घर में पूजा करने के साथ-साथ प्रमुख मंदिरों में जाकर भगवान के दर्शन और आरती में शामिल हो सकते हैं। खास बात यह है कि दिल्ली में भगवान विष्णु और उनके विभिन्न स्वरूपों से जुड़े कई प्रसिद्ध मंदिर हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर यानी बिरला मंदिर भगवान नारायण की पूजा के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है, जबकि इस्कॉन दिल्ली में 25 सितंबर को बाकायदा अनंत चतुर्दशी व्रत का आयोजन दर्ज है।अगर आप इस अनंत चतुर्दशी पर दिल्ली में मंदिर दर्शन का प्लान बना रहे हैं, तो इन मंदिरों को अपनी सूची में शामिल कर सकते हैं।

2 of 5 बिरला मंदिर दिल्ली - फोटो : Instagram

लक्ष्मी नारायण मंदिर यानी बिरला मंदिर



अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु की पूजा के लिए दिल्ली का लक्ष्मी नारायण मंदिर जा सकते हैं। इसे बिरला मंदिर भी कहा जाता है। आज की पूजा के लिए इस स्थान को सबसे उपयुक्त प्रमुख मंदिरों में शामिल किया जा सकता है। यहां मुख्य रूप से लक्ष्मी और नारायण की आराधना होती है। मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है।



मंदिर का निर्माण 1933 से 1939 के बीच हुआ था और इसका उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया था। मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार यहां सोमवार से शनिवार सुबह 4:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक और फिर दोपहर 2:30 बजे से रात 9 बजे तक दर्शन किए जा सकते हैं। रविवार को दर्शन का समय सुबह 4:30 बजे से रात 9 बजे तक है।



अनंत चतुर्दशी के दिन जाने से पहले मंदिर के विशेष पर्व कार्यक्रम और आरती का समय जरूर जांच लें।

3 of 5 Iskcon Temple Delhi - फोटो : Instagram

इस्कॉन मंदिर, ईस्ट ऑफ कैलाश



अनंत चतुर्दशी के अवसर पर दिल्ली का इस्कॉन मंदिर खास आकर्षण रहेगा। दिल्ली के ईस्ट आफ कैलाश में हरे कृष्ण हिल्स में मंदिर स्थित है। मंदिर में इस दिन भगवान अनंतदेव की आराधना की जाती है और श्रद्धालु व्रत रखते हैं।



यह मंदिर श्री श्री राधा पार्थसारथी को समर्पित है। यहां भगवान कृष्ण की भक्ति, कीर्तन और वैष्णव परंपरा के बीच अनंत चतुर्दशी का धार्मिक वातावरण श्रद्धालुओं के लिए विशेष अनुभव हो सकता है। मंदिर की सामान्य वेबसाइट के अनुसार यह रोजाना सुबह 4:30 बजे से रात 9 बजे तक खुलता है, हालांकि पर्व के दिन कार्यक्रम के अनुसार समय बदल सकता है।

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4 of 5 अक्षरधाम मंदिर दिल्ली - फोटो : Instagram

स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर



दिल्ली के प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर को भी इस धार्मिक यात्रा में शामिल किया जा सकता है। मंदिर परिसर में स्वामीनारायण के साथ सीता-राम, राधा-कृष्ण, लक्ष्मी-नारायण और शिव-पार्वती के भी मंदिर हैं।



अक्षरधाम की आधिकारिक जानकारी के अनुसार मंदिर में दर्शन सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक होते हैं और आरती के सामान्य समय सुबह 10:30 बजे तथा शाम 6 बजे हैं। मंगलवार से रविवार तक परिसर खुला रहता है और सोमवार को बंद रहता है।



अनंत चतुर्दशी के दिन विशेष व्यवस्था या समय में बदलाव संभव है, इसलिए निकलने से पहले आधिकारिक सूचना देखना बेहतर रहेगा।

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5 of 5 इस्काॅन - फोटो : instagram